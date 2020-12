Pour les réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre, les restaurateurs s'invitent chez vous à Mayenne

A Mayenne, pour les festins de Noël et de la Saint-Sylvestre, il sera possible de commander un repas chez un restaurateur et de se le faire livrer. Une initiative de solidarité pour les restaurants qui ne rouvriront pas leurs portes avant le 20 janvier 2021 si la situation sanitaire le permet.