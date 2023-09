Pour les SDF de Tours, "une canicule qui se prolonge, c'est encore plus dur à vivre que le grand froid"

C'est une conséquence directe du passage de l'Indre-et-Loire en vigilance canicule orange , depuis ce vendredi midi : à Tours, l’église Saint-Julien sera exceptionnellement ouverte de 14h à 19h le samedi 9 septembre. Une équipe de secouristes de la sécurité civile urbaine s’y trouvera avec de l’eau fraîche à disposition. Par ailleurs, les jardins Mirabeau, Prébendes et François Sicard seront ouverts 24h/24 jusqu’à lundi.

Malgré la chaleur, Gérard porte un gros pull et un blouson pour faire la manche, Place Rabelais. Il s'est fait voler ses vêtements, une fois. Il préfère donc tout garder sur le dos. À 60 ans*,* il dit ne plus se souvenir depuis combien de temps il vit dans la rue. Quand on évoque la canicule, il joue les blasés. "On est blindé, on essaye de résister, de ne pas trop picoler d'alcool, qui est un peu mon péché mignon (rires). Faut faire avec, hein, même si à mon âge..." Gérard soupire et ne termine pas sa phrase.

Michael, lui, ne cache pas qu'il souffre. À 40 ans, il passe ses journées près de l'entrée d'une supérette de la rue Colbert. "Je préfère quand il fait très froid, car mon corps souffre moins. Quand je fais la manche, il faut parfois que je reste en plein soleil, je transpire tellement que je suis aussi mouillé que si je sortais de la douche, précise l'homme au crâne rasé. On tient au mental. Faut se dire qu'il ne fait pas si chaud que ça, et ça passe. C'est la même méthode l'hiver quand il fait froid. Et quand vraiment je n'en peux plus, je me mets torse nu, même si c'est interdit".

"Il y a des gens qui me donnent de l'eau, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Alors qu'une bouteille d'eau, ça coûte 0,24 euro."

Pour se rafraîchir, les sans-abris peuvent se replier dans les parcs, les églises, les bords de Loire ou certains parkings climatisés. Quelques fontaines leur permettent de remplir des bouteilles d'eau, mais c'est tout de même loin d'être idéal, selon Willy. Il est souvent assis rue Nationale avec son chien. "Il y a des gens qui me donnent de l'eau, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Alors qu'une bouteille d'eau, ça coûte 0,24 euro", souligne l'homme de 41 ans. Peut-être qu'ils n'y pensent pas où qu'ils se disent que l'eau va se réchauffer. Mais moi, si je veux de l'eau, je dois aller à la fontaine, laisser mes affaires ou prendre toutes mes affaires pour revenir après, redéballer toutes mes affaires, c'est plus compliqué. C'est ça le problème".

Willy explique qu'il doit aussi s'occuper de son chien, un très beau berger allemand qui semble en pleine santé. "Je le mouille, je l'emmène sur l'herbe et je le baigne dans la Loire, il adore ça. Mais il ne faut pas le laisser aller là où l'eau stagne parce que les algues qui prolifèrent sont très dangereuses pour les chiens. Donc je le baigne où il y a du courant, comme ça, il n'y a pas de problème".

Ce samedi après-midi, la Croix Rouge organise une maraude au cours de laquelle elle distribuera de l'eau fraîche, des vêtements adaptés et une carte qui recense tous les points d'eau en libre-service dans la ville de Tours.