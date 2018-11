Pour leur calendrier 2019, les pompiers de Chambéry se transforment en super-héros

La tournée de vente des calendriers 2019 des sapeurs-pompiers de Chambéry a commencé depuis quelques jours. Et après les stars du cinéma et de la musique, les soldats du feu se sont transformés en super-héros.

Chambéry, France

Hulk, Spider Man, Les Tortues Ninja ou encore Batman... ce n'est pas un nouveau film de super-héros mais le calendrier 2019 des pompiers de Chambéry. Les soldats du feu feront leur tournée des habitations jusqu'au 20 décembre, affublés de leur tenue de travail.

Montrer des situations au travers d'images humoristiques

L'idée était de mettre en scène le quotidien, parfois difficile, de ces héros de manière plus légère. David Griffon est sergent-chef à la caserne et c'est lui qui a initié les idées du calendrier. Chaque service a droit à son personnage Marvel ou DC : "Hulk qui a pris des substances chimiques se retrouve avec la brigade d'intervention des risques technologiques, Spider Man avec les sapeurs-pompiers de montagne grâce à ses toiles".

Depuis plusieurs années, les calendriers de pompiers ont subi un relooking express. Fini les pages de camions-citernes ou les images sur le terrain risquant de montrer des victimes... place désormais à la mise en scène.

Des héros du quotidien qui deviennent des super-héros

Évidemment, le rapprochement entre les super-héros de comics et les sapeurs-pompiers se fait vite. "On peut faire le rapprochement avec cette idée que parfois on est considéré comme des super-héros alors qu'on est des hommes ordinaires" précise le sergent-chef.

En tout cas, les premiers acheteurs du calendrier semblaient ravis. Marie, gérante d'un salon de coiffure, "trouve l'idée sympa et très originale" avec une petite préférence pour Spider Man. Fred, employé d'une pharmacie, est un vrai fan de Daredevil alors le voir dans ce calendrier, ça a été le coup de foudre. Certains clients, l'achètent quelle que soit la mise en scène pour "remercier les pompiers des services rendus durant l'année".

Et vous, quel est votre mois ou super-héro préféré ? © Radio France - Xavier Grumeau

Pour acheter un calendrier, "il n'y a pas de minimum à donner, les gens font selon leurs moyens" affirme David Griffon. Mais en général, les gens donnent une dizaine d'euros pour pouvoir admirer leurs héros et super-héros préférés toute l'année.