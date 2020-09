Pour leur rentrée, environ 700 gilets jaunes manifestent dans les rues de Bordeaux

"C'est la rentrée !" lance Francis, un gilet jaune de la première heure. En réponse à l'appel national, ils étaient entre 500 et 1500 à manifester ce samedi après-midi à Bordeaux, selon les chiffres respectivement de la Préfecture et des organisateurs de l'événement. La manifestation était autorisée par la Préfecture et elle est restée pacifique. Une seule personne a finalement été interpellée puis placée en garde à vue pour "entrave à la circulation".

Une manifestation des gilets jaunes égale à elle-même... Plus le covid

Des drapeaux "RIC", pour Référendum d'Initiative Citoyen. Des slogans, des pancartes "6e République" et ce chant entonné par la foule "On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous on est là". Le cortège des gilets jaunes n'a a priori pas beaucoup changé en près de deux ans d'existence. A quelques slogans près, en référence à l'épidémie de coronavirus. "On alerte sur la dictature sanitaire !" lit une pancarte. Comme celle que tient Catherine, "le covid [souligne] les effets des politiques néo libérales, leur [toxicité générale]". Pour cette retraitée, gilet jaune depuis le début en novembre 2018, le gouvernement utilise l'épidémie pour faire passer des politiques économiques en faveur des entreprises, contre les salariés. "Quand on voit les députés aujourd'hui, coupés des gens... On n'est plus représentés !" conclut Catherine.

Près de deux ans après le début du mouvement, pour David, un gilet jaune écologiste, la situation s'est empirée. "Le démantèlement des services publics, l'accélération des idées libérales qui sont mauvaises pour la planète, pour les gens, pour les animaux... Tout ça s'accélère." Rapport à l'épidémie, il ajoute "les gouvernants ont tendance à prendre les chocs sanitaires ou les chocs qui sidèrent les citoyens pour faire passer des lois encore plus liberticides, par exemple le port du masque."

Un parcours autorisé par la Préfecture, légèrement modifié par les manifestants

Partie de la place de la Bourse à 14 heures, la manifestation s'est ensuite dirigée aux Quiconces puis place du Grand Théâtre. Notre reporter sur place a compté 600 personnes au départ de la marche et note que les rangs des manifestants se sont légèrement grossis au fur et à mesure. La manifestation a ensuite légèrement dévié du parcours déclaré, faisant 200 mètres dans la rue Sainte-Catherine, grande rue commerçante. Tracé qui était celui emprunté pendant les premières manifestations des gilets jaunes. Avant de revenir vers la place Gambetta, de se diriger vers Mériadeck, de faire un arrêt là aussi non prévu, devant l'hôtel de Police rue François de Sourdis. Là les manifestants ont fait face aux forces de police sans violence. Avant de reprendre leur route vers Pey Berland. La manifestation s'est finalement dissoute vers 17 heures sur le Cours Alsace Lorraine au niveau de l'arrêt de tram "Sainte-Catherine".