Pour leur retour en compétition, les basketteurs de Dijon affrontent une montagne Russe

Fini la préparation et les matches amicaux, les basketteurs de la JDA reprennent la compétition face à un adversaire costaud, et pour un moment historique.

7 mois après l'irruption de l'épidémie de Covid-19, la ligue des Champions reprend là où on l'avait laissé le 4 mars dernier. Les basketteurs de la JDA doivent disputer un 3° et dernier match de 8° de finale face aux russes de Nijni Novgorod. Les deux équipes se tiennent à une victoire chacun.

"J'ai envie de dire enfin ! s'exclame le pivot Alexandre Chassang, les matches amicaux étaient une entrée en matière, et nous on est pressés par un match aussi important, historique pour le club."

On est dans la peau du Petit Poucet" -Laurent Legname, entraîneur

La JDA n'a en effet jamais accédé aux quarts de finale de la Ligue des Champions, il y a de quoi galvaniser l'équipe, mais l’entraîneur Laurent Legname reste très prudent. "On est pas prêts, on a joué que 5 matches de préparation, et jamais au complet. On est dans la peau du petit Poucet , eux ont gardé tout leur effectif russe. Bon on va tout faire pour un exploit et atteindre le "final eight".

La JDA compte sur son public, la jauge du Palais des Sports est réduite à 2 mille places, mais on espère bien une belle ambiance et il reste des places à vendre sur la billetterie en ligne.

"Le fait de jouer dans notre salle nous donnera de l’énergie, assure Alexandre Chassang ce serait historique pour le club, et génial pour nous à Athènes dans deux semaines."

Dijon-Nijni Novgorod, c'est à 20H30 au Palais des Sports de Dijon ce mercredi.