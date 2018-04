Les noms des 61 artistes ont été dévoilés ce jeudi sur les écrans du Cinéma Pathé de Belfort. La 30ème édition des Eurockéennes de Belfort sera une nouvelle fois très éclectique et pleines de surprises, y compris ... dans le ciel.

Belfort, France

Le voile s’est levé sur la trentième édition des Eurockéennes de Belfort. Le festival aura lieu sur quatre jours comme en 2017 du 5 au 8 juillet sur la presqu'île du Malsaucy. Après l'annonce des seize premiers noms en décembre derniers, l’identité des 45 derniers artistes a été dévoilée ce jeudi sur les écrans du cinéma Pathé de Belfort en présence des quatres programmateurs.

Les francophonies de Belfort

Après Texas, Orelsan, Big Flo et Oli ou encore Liam Gallagher qui faisait partie des premiers noms dévoilés en décembre dernier, de nouvelles têtes d'affiches viendront souffler les 30 bougies du festival. Ce festival fera la part belle aux artistes francophones. Le public découvrira Eddy de Pretto souvent comparé à Stromae et retrouvera les groupes FFF et Shaka Ponk. Ce dernier clôturera le festival le dimanche soir.

Shaka Ponk ici en 2014 fera son retour cette année © Maxppp - Hugo Marie

« Ce 30eme festival garde son esprit de découverte ou la part belle est faite aux artistes francophones. Je pense à Juliette Armanet, Eddy de Pretto, Shaka Ponk. Des groupes qui reviennent comme FFF sans oublier les musiques urbaines comme Damso ou encore Moha la squale. Toutes ces choses qui bruissent dans les cours de récréation des collèges » explique Jean Paul Roland, le directeur du festival. Si ça ne suffit pas à faire danser les foules, le groupe américain Portugal, the man aura son mot à dire.

La percée des groupes sud-africains

Les programmateurs sont allés chercher quelques pépites en Afrique du sud. « L'électro est arrivé là-bas, on trouve des DJ dans les clubs. BCUC par exemple que nous avons cette année est un fabuleux groupe. L'idée c'est de voyager par les sons et les nationalités. C'est toute cette musique vivace qu'on veut célébrer sur les Eurockéennes » indique Jean Paul Roland.

Grande roue, patrouille de France et ...Mondial de foot

Le spectacle aura aussi lieu dans le ciel cette année. Le public aura l'occasion de grimper dans une grande roue comme à la fête foraine. Elle sera installée en face de la plage pendant les quatre jours du festival et offrira aux spectateurs une vue à couper le souffle sur la ligne bleue des Vosges et les deux étangs du Malsaucy.

La patrouille de France effectuera également plusieurs passages dans le ciel au-dessus du site. "C'est l'hommage suprême. L’état-major nous a contacté pour nous proposer de faire venir leurs mirages pour nos 30 ans. Je ne suis pas encore certain du jour mais la patrouille de France a confirmé ses passages dans le ciel. Là, ce sera pour tout le monde, ceux qui ont des billets comme les autres car le ciel appartient à tous " s’enthousiasme le directeur du festival.

Les alphajets de la patrouille de France survoleront le festival pour ses 30 ans. © Maxppp - Chen Yichen

Le show de l’escadron bleu blanc rouge devrait se dérouler le dimanche. Le jour est à confirmer.

Les organisateurs prévoient aussi des écrans géants répartis sur le site pour suivre la coupe du monde de football en Russie.

Déjà 45 000 billets vendus

45 000 billets ont déjà été vendus pour cette trentième édition. La vente se poursuit dans les points habituels. L'édition 2017 qui s’était également déroulé sur quatre jours avait attiré près de 130 000 festivaliers sur la presqu'île du Malsaucy.

Les coups de coeur des nouvelles têtes d’affiches

Eddy de Pretto (FRA)

Portugal. The Man (USA)

Juliette Armanet (FRA)

FFF (FRA)

Shaka Ponk (FRA)

BCUC (AFS)

The Blaze (FRA)

Caroline Rose (USA)

Vous trouverez ici l'ensemble de la programmation des Eurockéennes 2018.