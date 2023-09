Pour limiter les risques d'agression, la ville de Nîmes aménage les horaires des services publics à Pissevin

C'est un nouveau coup dur pour les habitants de Pissevin à Nîmes. Pour limiter les risques d'agressions dans ce quartier où règnent les dealers, la ville de Nîmes a décidé d'aménager les horaires des 160 agents communaux qui y travaillent. "Aucune amélioration de la situation sécuritaire du quartier ne se dessine à court terme, malgré la présence des agents de la police municipale, non-compétents pour lutter contre le trafic de stupéfiants gangrénant le quartier et relevant des prérogatives exclusives de l’État indique le maire Jean-Paul Fournier dans un communiqué. La priorité absolue doit être accordée à la sécurité des personnes, aux enfants, leurs familles et aux personnels qui travaillent dans ce quartier.

Des horaires aménagés au centre municipal, dans les écoles et la crèche

À partir du lundi 2 octobre, la mairie va donc "réduire la durée d'exposition des personnes aux risques extérieurs." Les services communaux d'accueil d'enfants (Alaé, crèche et Alsh) fonctionneront donc jusqu'à nouvel ordre de 8h à 18h. Elle a également décidé de stopper les horaires de travail atypiques de tous les agents remplissant une mission du service public communal de l'éducation. "Cette mesure concerne tous les postes de travail des agents des Alaé, des crèches, des Alsh et des agents d'entretien", précise Véronique Gardeur-Bancel, Adjointe déléguée à l’Éducation et à la réussite éducative. L’accueil municipal Pissevin (CAM), 2 place Roger Bastide, et la Maison de Projets verront également leurs horaires d’ouverture modifiés avec la mise en place d’une journée continue avec fermeture à 16h, soit une amplitude horaire de 8h30 à 16h.