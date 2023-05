Pour Louis, militant amiénois, "les victimes d'homophobie et de transphobie ne sont pas bien prises en compte"

Les agressions physiques homophobes sont en "inquiétante hausse" en France selon le rapport annuel de SOS Homophobie , publié ce mardi. L'association a recensé 184 cas en 2022, soit une agression physique tous les deux jours. C'est 28% de plus qu'en 2021, constate SOS Homophobie qui se mobilise ce mercredi, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. A Amiens, un rassemblement est prévu à 18h30 devant l'hôtel de ville avant la présentation détaillée du rapport à la Maison de la Culture.

ⓘ Publicité

Toute cette semaine, l'association amiénoise Flash Our True Colors organise aussi le festival "Hauts en Couleur", avec de nombreux rendez-vous pour sensibiliser contre toutes les violences LGBTphobes. C'est justement après avoir été agressé, à deux reprises que Louis a intégré l'association.

Deux agressions homophobes en un an

La première fois, c'était il y a deux ans. "J'étais en couple avec un garçon, on se tient la main, on marche sur le parking d'un fast-food", raconte t-il. "Il y a un monsieur qui allume sa berline et nous fonce dessus en reculant. Donc on détache nos mains, on s'écarte et il recommence ! Donc on se place devant la voiture, on lui fait des grands signes des mains. Et là, il sort de la voiture, commence à nous insulter de tous les noms, des insultes homophobes principalement", se souvient Louis.

Un an plus tard, en 2022, Louis est cette fois seul, attablé au restaurant à Amiens. "Je mange tranquillement et là, un homme vient me voir et me dit sale pédé etc. Je ne comprends pas très bien ce qu'il se passe mais moi, je ne suis pas tellement impressionné par ce genre de choses et j'ai pris une photo de lui. Ce qu'il a vu", poursuit Louis. "Il a foncé vers moi, a continué de m'insulter, jusqu'à ce que je puisse passer derrière le comptoir, grâce aux employés du KFC."

Peu considéré au commissariat

Lors de ces deux agressions, Louis a porté plainte. "Il y a un an, j'y suis allé le lendemain car, au moment des faits, la police m'a dit qu'il n'y aurait pas de patrouille avant deux heures et demi d'attente. J'ai reçu, quelques mois après un courrier m'indiquant que l'individu n'avait jamais été retrouvé et que la plainte tombait à l'eau. Cette personne là je l'ai déjà revue dans Amiens donc, à mon sens il n'y a pas eu grande enquête", déplore t-il.

loading

Porter plainte, c'est pourtant ce que Louis conseille à celles et ceux qui sont aidés par Flash Our True Colors. "C'est à priori le seul moyen de rendre justice. Mais dans les faits ça ne marche pas." Pour le militant, "il n'y a absolument rien qui est fait pour que les victimes de ces violences soient prises en charge dans de bonnes conditions."

"Face au manque d'empathie, on en vient à se poser la question de notre légitimité à déposer plainte", poursuit Louis. "Est-ce que la personne en face de moi m'a vraiment voulu du mal ? Est-ce que c'est pas parce qu'on s'est tenu la main qu'on a pris des risques ? C'est la dynamique dans laquelle rentrent beaucoup de gens. Ils ont une stratégie de dissimulation, ne vont pas, par exemple s'embrasser ou se tenir la main. C'est grave", s'insurge Louis qui pointe le manque de moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics pour lutter contre ces violences.