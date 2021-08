Pour lutter contre la canicule, quelques plans baignade en Vaucluse

Au centre du département, le lac de Monteux propose de nombreuses activités et bien sur un lieu de baignade surveillée, idem au nord du Vaucluse à Lapalud avec le lac et la base de loisir des Girardes, et non loin de là, à Piolenc au Piboulo. Dans le Luberon, à Cabrières-d'Aigues, baignade surveillée sur la plage principale de l'étang de la Bonde et à Cadenet au plan d’eau la Sablière à côté du camping. Plus près du Ventoux : maitre-nageur à Mormoiron au plan d’eau des Salettes et à Entrechaux entre Vaison-la-Romaine et Malaucène, au niveau du camping des Trois Rivières.

Dans les Sorgues, l’eau est à 13 degrés

Dans le réseau des Sorgues, la baignade est théoriquement interdite entre la Fontaine de Vaucluse et L'Isle-sur-la-Sorgue mais la pratique du canoé kayak est autorisée. Pour être tout à fait complet, il faut parler du Toulourenc, au pont de Vaux : le parking petit, obligatoire, est payant. La nature y est fragile et les lieux interdits en cas d'orage.

La baignade dans le Rhône et dans la Durance interdite

Pour ceux qui aiment seulement contempler l'eau, pique-nique possible au rendez-vous des pécheurs du plan d’eau de Monieux, du lac du Paty à Caromb, ou à Pertuis à l'étang des Aubettes. Autre petit coin de pêche, l'étang du Moulin neuf à Aubignan ou le plan d'eau de Grillon, également réservé aux pécheurs. Enfin à Caderouse sur le plan d'eau du Revestidou, pique-nique pêche et canotage sont possibles.