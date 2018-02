Comment accompagner les personnes âgées ? Sujet délicat, comme on a pu le voir dernièrement avec la mobilisation des personnes d'EHPAD. Mais à côté de ces établissements, souvent en sous effectifs, il existe aussi des associations qui luttent contre l'isolement des seniors. Des structures qui manquent de bénévoles, à Nancy notamment. C'est pour cela qu'elles se sont réunies ce jeudi 7 février à l'Hôtel de ville, pour tenter d'informer et de recruter des volontaires.

L'office nancéien des personnes âgées (ONPA), par exemple, s'occupe d'une quinzaine de personnes âgées à l'heure actuelle. Marie-Thérèse Arnaud, qui est la référente chargée des visites, admet "avoir du mal à recruter des bénévoles" :

"Le problème c'est qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées, donc il y aura de plus en plus de personnes qui seront seules et qui auront des besoins."