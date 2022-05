Pour lutter contre le cancer des enfants, il arpente les chemins de la Somme avec son mulet

Une quinzaine de communes, en quatre jours. Jean Poitevin et son fidèle mulet Mario parcourent une douzaine de kilomètres chaque jour, sur les routes et chemins du Vermandois, dans la Somme. Le but de leur initiative est de récolter des fonds pour lutter contre le cancer des enfants et faire connaître l'association pour laquelle il marche : L'étoile de Martin.

"Cette association est née suite au décès d'un petit garçon de deux ans, après une tumeur au cerveau. Je le connaissais et puis de par mon ancien métier, j'ai souvent côtoyé la maladie", raconte-t-il. Plusieurs membres de l'association font d'ailleurs le chemin avec lui, en compagnie aussi de quelques marcheurs locaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Déjà 40.000 km parcourus

C'est la première fois qu'ils sont dans le département, mais les deux compagnons n'en sont pas à leur première marche solidaire. Jean et Mario ont déjà parcouru 40.000 kilomètres à pied, en France mais aussi en Espagne, Allemagne et Belgique. Leur périple a débuté quand cet ancien directeur d'hôpital, déjà féru de marche, est parti à la retraite. "J'avais envie de donner du sens à mes marches et de rendre ce qu'on m'a donné pendant ma carrière professionnelle", explique le septuagénaire.

Son mulet porte sur son dos une petite tirelire, dans laquelle les passants peuvent donner quelques pièces. "Je dis souvent que les petits ruisseaux les grandes rivières. On a aussi des municipalités, comme celles de Vraignes-en-Vermandois, qui peut-être voteront une subvention pour l'association." Depuis le début de son aventure, il a quinze ans, il a récolté près de 83.000 euros pour cette association.

Première étape à l'école de Bernes

Après leur première heure de marche dans la Somme, Jean, Mario et la dizaine de marcheur ont rendu visite aux enfants de l'école maternelle de Bernes. © Radio France - Cécile Da Costa

Pour le périple sommois, le départ était lancé mardi à Vraignes-en-Vermandois. Après une première heure de marche, le petit groupe de marcheur s'est arrêté dans l'école maternelle de Bernes, où une quarantaine d'écoliers les attendaient. Au programme de cette rencontre : Jean a évoqué la maladie et le motif de sa marche, pour ensuite parler avec les enfants de son mulet et de l'attirail qu'il transporte. Pour lui, son animal est un "vrai vecteur de communication". Les élèves ont même pu le caresser avant que Mario reparte à nouveau sur les routes, direction Roisel où un conte était lu à la médiathèque.

Le parcours de Jean et Mario dans la Somme se poursuit jusqu'à vendredi, d'Athies jusqu'à Vraignes-en-Vermandois, en passant par Monchy-Lagache et Tertry.