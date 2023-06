Pour lutter contre le harcèlement de rue, la préfecture de la Somme distribue des tracts

Les forces de l'ordre d'Amiens ont distribué des tracts au supermarché Auchan de Dury, ce mardi 27 juin. Appeler le 17, décrire l'auteur des violences, expliquer le chemin qu'il a pris… Voilà les quelques conseils que détaille les tracts. Mais pour Manon, une jeune Amiénoise, c'est une bien maigre consolation par rapport à ce qu'elle a pu subir. "Il m'est déjà arrivé de me faire aborder de manière assez lourde, de me faire insulter dans la rue", raconte la jeune femme. Alors même si elle salue l'initiative, elle reste désabusée : "On rapportera les faits, mais derrière quelles seront les conséquences ? Il n'y en aura aucune."

Pour Florian Straser, directeur de cabinet du préfet de la Somme, ces opérations de tractages s'inscrivent avant tout dans une logique plus large, pour mieux lutter contre le harcèlement de rue sur le terrain ensuite. Pour lui, l'interaction avec les citoyens est essentielle lors de ces distributions de flyers. "On a parlé avec des serveuses, explique-t-il. En tant que femmes, elles se sentent en insécurité quand elle finisse leur service et doivent rejoindre leur voiture." Ces remontées permettent par exemple de mieux anticiper les lieux et les horaires où mobiliser des policiers sur la voie publique, selon Florian Straser. L'année dernière, la préfecture de la Somme a d'ailleurs augmenté de 10 % la présence de policiers dans les rues et compte faire de même cette année.

Si on sait qu'au moins 80 % des femmes ont déjà vécu une situation d'harcèlement ou d'agression dans la rue, les données restent rares. La plupart du temps, il n'y a pas de plainte : les démarches peuvent en effet paraître compliquées, et les victimes ne savent pas toujours que les injures ou les comportements insistants qu'elles subissent sont punis par la loi. Pour lutter contre ce fléau, le 15 mai dernier, Gérald Darmanin annonçait une grande opération pour la sécurité des femmes dans l'espace public. Le ministre de l'Intérieur prévoyait la distribution de cinq millions de flyers à travers la France, pour alerter sur les bons gestes à adopter lorsqu'on est témoin ou victime de harcèlement de rue.