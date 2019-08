Thionville, France

..La première étonnée par le succès des composteurs, c'est Patricia Renault, l’adjointe à la mairie déléguée. Grâce aux composteurs, on peut éliminer jusqu'à 100 kilos de déchets par an et par foyer.re des gens du quartier du parc Wilson, les gens sont enthousiastes. Nous sommes victimes de notre succès."

Pour lutter contre le vandalisme, la ville de Thionville installe des cadenas sur ses composteurs © Radio France - Victor Vasseur

De nouveaux composteurs seront même installés dans le Parc Mendela et dans le quartier Saint Pierre. Aujourd'hui, une vingtaine de foyers jettent une partie de leurs déchets dans les trois bacs du parc Wilson. "L’idée c’est de faire de la prévention. On dit qu’un bon déchet est un déchet qui n’existe pas" ajoute l'adjointe Patricia Renault, "c’est un tiers de nos déchets qui peuvent être économisés du fait du compostage".

Pourquoi des cadenas sur les composteurs ? Ecoutez la réponse de l'élue Patricia Renault. Copier

Six mois pour obtenir un bon compost

Mais que peut-on mettre dans ces composteurs ? "On peut y mettre nos déchets de cuisine et quelques déchets de jardin" explique Julie Grotzky. "Ne jetez pas la viande et les poissons" prévient ambassadrice du tri à Thionville," mais vous pouvez mettre toutes vos épluchures, le pain, la café, les fromages. Tous les déchets quotidiens que l’on consomme dans la cuisine."

Pour lutter contre le vandalisme, la ville de Thionville installe des cadenas sur ses composteurs © Radio France - Victor Vasseur

Il faut six mois pour que le compost se forme. Il servira ensuite comme engrais (gratuit) pour les habitants. Grâce aux composteurs, on peut éliminer jusqu'à 100 kilos de déchets par an et par foyer.