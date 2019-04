Pour lutter contre le vol, faites marquer votre vélo gratuitement à Annecy

Ce samedi à Annecy, la police et la Sibra organisent une opération de marquage gratuit des vélos. Ce système dissuade les voleurs et permet de retrouver facilement le propriétaire d’un deux-roues dérobé.

Haute-Savoie, France

L’année dernière, près de 400 vélos ont disparu sur le bassin annécien. Avec l’émergence des vélos électriques, ce type de vol est en progression notamment sur la période estivale. L’été dernier, les policiers annéciens ont interpellé plusieurs équipes venues spécialement sur les bords du lac pour embarquer un maximum de deux-roues.

Marquage gratuit ce samedi à Annecy

Pour lutter contre ce fléau, le commissariat d’Annecy et la Sibra (qui gère la station de location Vélonecy) proposent ce samedi après-midi une opération de marquage gratuit des vélos. "Un numéro est gravé sur le cadre du vélo, explique le commandant Isabelle Labbé. Le propriétaire recevra un passeport et il devra rentrée ses coordonnées dans la base Bicycode et grâce à cette base nationale, accessible à toutes les forces de l’ordre, nous pourrons l’identifier et lui rendre son vélo."

Opération de marquage gratuit des vélos (Police Nationale et Sibra) ce samedi 13 avril de 13h à 17h, place de la Libération à Annecy (à côté du centre Bonlieu).