Pour lutter contre les violences conjugales, Abbeville mise sur les boulangeries

Le 25 novembre marque la journée internationale pour l'élimination des violences envers les femmes. En 2020, 105 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France. Cette année, la mairie d'Abbeville a donc mis en place une nouvelle opération de sensibilisation.

Au total, 10 000 étuis à baguette ont été imprimés et distribués aux artisans du pain. Sur ces sachets en papier, un violentomètre décrit les comportements problématiques voire toxiques au sein d'un couple et fournit une liste de contacts à destination des victimes de violences intra-familiales.

Tous les boulangers répondent présent

Sur les 13 boulangeries indépendantes ou de proximité de la ville, toutes ont accepté de participer. "C'est un très bel élan de solidarité, se satisfait David Fisset, boulanger à Abbeville. J'en suis même surpris. Pour Abbeville c'est formidable que tout le monde se mobilise pour cette action."

Une satisfaction aussi pour Michelle Delage, l'adjointe au maire en charge de la santé et de l'égalité femmes-hommes : "On aurait peut-être pu au final tabler sur 20 000 étuis mais c'est vrai qu'on ne savait pas où on allait. On a été surpris de voir que les artisans boulangers répondaient autant présents. Je disais que si on aurait 40 ou 50% ce serait déjà très bien, mais là je suis hyper contente puisque tous ont accepté !"

Un support idéal

Selon l'élue, ce sont les supports parfaits pour ce genre de message : "Déjà on est interpellé parce que ce genre d'emballage se fait rare, et ensuite parce qu'il affiche un signal fort. Et puis contrairement à un flyers par exemple, vous pouvez le garder".

Un avis que partage Harmony Muller, boulangère à Abbeville : "Vous pouvez toucher 700 personnes par jour sur une boulangerie. Et puis il y a la vie familiale. Des oncles, tantes, grand-parents qui viennent manger. Tout le monde va pouvoir voir ces sachets qui seront sur la table au petit-déjeuner, déjeuner, repas du soir..." La distribution de ces 10 000 étuis