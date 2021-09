Pour mettre fin au trafic de drogue, la ville de Perpignan va démolir l'immeuble Betriu

La ville de Perpignan veut mettre fin au trafic de drogue autour de la place Cassaynes, quartier Saint-Jacques. Pour cela, le maire vient d'annoncer la démolition programmée de l'immeuble Betriu, connu pour être le plus gros point de deal dans la ville.

"Je ne veux pas que Perpignan devienne Marseille". La phrase est signée Louis Aliot. Le maire de Perpignan annonce ce vendredi 3 septembre la destruction programmée de l'immeuble Betriu, place Cassaynes. Une façon de lutter contre le trafic de drogue dans le quartier.

Démolir et reconstruire

Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 août, un homme de 23 ans a été tué par balle. Une semaine après cette fusillade, le stationnement est devenu interdit sur la place Cassaynes entre 20 heures et 5 heures du matin, sur décision de la mairie.

"C'est un lieu de passage au-delà d'être un immeuble." - Louis Aliot, maire de Perpignan

En cette rentrée, le maire de Perpignan annonce de nouvelles mesures. A partir du lundi 6 septembre, la ville va lancer son "nouveau programme de rénovation urbaine". La première étape est la démolition de l'immeuble Betriu. Ce bâtiment aux grilles bleues est depuis plusieurs années un point connu de revente de drogue. Alors en mai dernier, la municipalité à racheté l'immeuble pour un million d'euros.

Les 25 habitants à l'intérieur ont été/ou vont être relogés. "Ce n'est pas une démolition, mais c'est une reconstruction. Il y a certes un bâtiment qui va tomber, mais au même endroit il y a un bâtiment beaucoup plus joli qui va être construit, avec des commerces. C'est un lieu de passage au-delà d'être un immeuble", explique Louis Aliot avant d'ajouter, "les dealers sauront que Perpignan n'est plus un espace de liberté pour eux, et ils iront trafiquer ailleurs. Dans ce quartier-là, il y a des gens qui souffrent. Ce n'est pas normal ce qu'ils se passent ici".

Un projet qui plaît au président de l'association de commerçant de la place Cassaynes, Aziz Sébaoui. "Comme il y a un cancer au sein de cet immeuble, il faut soigner le cancer. C'est une bonne nouvelle parce que ça fait des années que ça dure. Il faut essayer de faire quelque chose pour espérer un jour des résultats", raconte le patron du bar.

Une fausse bonne idée ?

Détruire l'immeuble Betriu n'est pas la bonne solution pour tous. Yacob habite ce quartier depuis toujours. Le trafic de drogue dans ce quartier, le jeune homme le connaît par cœur. "Cette technique ne va pas marcher, parce que le plan B est facile à mettre en place. Il y a un petit jeune qui va se mettre au niveau des travaux, pour rediriger vers le point de deal provisoire, comme une déviation sur une route. Avec en bonus, des petits cadeaux à la source pour fidéliser."

Ce programme de rénovation urbaine d'un montant de 70 millions d'euros inclut également la rénovation de la rue Lucia et de la rue Foch, mais également à la requalification de la place Rigaud, la construction de la bibliothèque universitaire et la réalisation du Campus Mailly.