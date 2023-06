Pour Michèle, le naturisme est devenu "une philosophie de vie"

"Allez hop ! C'est vite fait quand on est naturiste, il n'y a rien en dessous !" En moins d'une seconde, Michèle Charles-Dominé enlève sa robe. Elle est toute nue. On est là sur la plage de Kerler, à Fouesnant dans le Sud Finistère, sur la partie naturiste évidemment. Le naturisme, ça fait douze ans que la sexagénaire le pratique. "C'était un choc pour moi", raconte Michèle. "Et puis le début du bonheur. C'est devenu une philosophie de vie."

"M'accepter comme je suis"

C'est quand elle rencontre Jacques qu'elle s'y met. Son compagnon était déjà convaincu. "Je me trouvais un petit peu trop maigre, maigrichon. C'était un peu thérapeutique. Pour moi, c'est aussi un contact avec les autres, tout le monde est pareil. Il y a les moches, des laids. Ça m'a permis de m'accepter tel que je suis, ça m'a fait le plus grand bien, presque un effet thérapeutique."

Mais alors, quand on est à poil, est-ce qu'on regarde les autres ? "Bien sûr qu'on regarde ! Mais avec un œil bienveillant. On ne mate pas, explique Michèle. Mais bien sûr, on se regarde tous, on enlèverait ma tête, on met mon corps en photo, tout le monde sait qui je suis et vice versa", s'amuse-t-elle.

Liberté, simplicité et respect

"Il n'y a pas de jugement et surtout beaucoup de liberté", poursuit la présidente de l'association Breizh Nat , qui organise un week-end naturiste sur un îlot du Finistère-nord. "Pouvoir permettre à son corps de recevoir tout le vent, le soleil, la mer, et tout ce qui se passe. Rencontrer d'autres personnes qui aussi sont dans la même situation. Personne ne juge personne, on est comme on est et c'est donc liberté, et je dirais aussi simplicité et respect." Ils seront 19 ce week-end.