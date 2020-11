"Pour moi, ce n'est pas un vrai 11 novembre", déplore le président de l’Amicale des porte-drapeaux d'Amiens

Les cérémonies autour de l'Armistice de la Première guerre mondiale se tienne en tout petit comité cette année à cause de la crise du coronavirus.

Pas de public et un strict respect des mesures sanitaires pour les rares personnes autorisées à y assister : les cérémonies du 11 novembre, qui commémorent la signature de l'Armistice de 1918 et les morts pour la France, se déroulent cette année dans un format réduit à cause de l'épidémie de coronavirus.

Les cérémonies aux monuments aux morts sont autorisées dans les communes chef-lieu "dans un format restreint et en respectant strictement les mesures de distanciation" a indiqué le ministère chargé de la mémoire et des anciens combattants. Ces commémorations sont interdites au grand public. Seules une dizaine de personnes seront ainsi autorisées à y assister à Amiens, à Abbeville ou à Beauvais.

Des restrictions douloureuses pour les associations patriotiques et les anciens combattants

Ces cérémonies du 11 novembre en comités ultra-restreints à cause de la pandémie s'annoncent difficiles à vivre Roger Poulain, le président de l’Amicale des porte-drapeaux d’Amiens : "Dix personnes autorisées, ce n'est vraiment pas beaucoup. Pour moi, ce n'est pas un vrai 11 novembre. D'habitude, nous avons au moins une dizaine de porte-drapeaux et les enfants des écoles participent à la cérémonie. Ça créée une ambiance particulière. C'est important qu'il y ait du monde pour le devoir de mémoire. _Il ne faut pas que la Grande Guerre tombe dans l'ignorance._"

Malgré sa tristesse, Roger Poulain comprend les restrictions sanitaires imposées autour de ces cérémonies : "Bien sûr que je comprends que ça aurait été compliqué d'organiser des cérémonies classiques. _On ne va pas aller aux monuments aux morts pour attraper le Covid_. On a besoin de nous : les portes-drapeaux, c'est quasiment sur les doigts de la main qu'on les compte. Donc, il ne faut pas prendre de risques."

A Paris, les commémorations de l'Armistice seront marquées par le centenaire de l'inhumation du Soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe et par l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix. L'écrivain engagé sur le front a immortalisé la mémoire des Poilus dans son récit intitulé "Ceux de 14".

