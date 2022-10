"Pour moi tout est difficile" : les aidants de Haute-Saône ont eux aussi besoin d'aide

Ils se sentent souvent oubliés, laissés pour compte et pourtant ils sont essentiels à la survie de leurs proches . Les aidants sont au cœur d'un forum organisé, ce jeudi 20 octobre, par le Conseil départemental de la Haute-Saône au Parc des expositions de Vesoul. Ce sont eux qui prennent soin au quotidien d'un proche handicapé ou atteint d'une maladie comme Alzheimer ou Parkinson.

Guy, lui, est atteint de ces deux pathologies, mais aussi d'un cancer de la prostate. Il habite à Frotey-lès-Vesoul avec son épouse Gisèle. Leur fille Delphine s'est installée chez eux fin 2021 pour "prendre les choses en mains" après le double diagnostique de son père.

Une charge au quotidien

Pour l'instant, Guy est encore autonome pour se laver, s'habiller, manger ou se promener. Mais Gisèle doit le guider dans certaines tâches, "par exemple, je lui dis de mettre la table, il met la table, mais il ne sait s'il faut des fourchettes, des couteaux", explique-t-elle. La retraitée est toujours en alerte, elle surveille son mari constamment.

"Je l'ai en charge, c'est difficile, il faut y mettre beaucoup du sien" - Gisèle, aidante de son mari

Quand on lui demande ce qui est le plus difficile au quotidien, Gisèle répond : "Tout ! Pour moi, tout est difficile, ça me paraît énorme." Depuis que son époux a été diagnostiqué, c'est elle qui doit prendre toutes les décisions dans la maison. Elle sent une énorme responsabilité lui peser sur les épaules. Grâce à l'aide de sa fille, elle bénéficie désormais d'une aide pour le ménage deux heures par semaine.

Besoin d'écoute et de soutien

Depuis qu'elle habite à nouveau chez ses parents, Delphine voit son père "affaibli moralement, physiquement, qui n'a plus envie de rien faire". Malgré ses efforts pour le stimuler, "il y a des fois des échecs", déplore Delphine. Son père est désormais accueilli une journée par semaine par l'ADMR, un réseaux d'aide à la personne. Ce qui permet à la mère et à la fille de souffler et de vaquer à leurs occupations sans se soucier de Guy.

Pour se sentir moins seule, Delphine a pris contact avec l'association France Alzheimer de Haute-Saône basée à Vesoul. Une psychologue est venue voir la famille à son domicile. "Nous sommes très entourées et ça me fait du bien", témoigne Delphine.

Mais tout le monde n'a pas forcément connaissance des systèmes d'aide qui existent pour soulager les aidants, par exemple la plateforme de répit. C'est pour cela que le Conseil départemental lance son premier forum à ce sujet, ce jeudi. L'objectif est de se rendre plus accessible et de se mettre à disposition des personnes qui en ont besoin.

Infos pratiques sur le forum de Soutien aux aidants

Jeudi 20 octobre 2022, de 9h à 16h, au Parc des expositions de Vesoul, 1 rue Victor Dollé

Entrée gratuite, ouvert à tous

Plus d'information par ici