Pour Noël, cet habitant des Abrets-en-Dauphiné donne un grand sapin à la mairie

Les sapins de Noël des Abrets-en-Dauphiné en Nord-Isère ne viennent plus de la forêt ou de la production d'un pépiniériste. Ils viennent désormais des jardins des habitants ! Une idée de la mairie basée sur une approche plus écologique mais qui rend aussi service aux habitants. L'abattage d'arbres devenus trop encombrants pour les transformer en sapins de Noël est gratuit.

C'est sur sa page Facebook que la mairie a lancé son appel aux sapins. Elle en a collecté quatre cette année, dont un chez Philippe. "Ca commençait à faire un peu trop d'ombre et puis surtout, la peur que ça tombe un jour sur la maison" raconte-t-il. En effet 28 ans après avoir décoré le salon de la famille pour Noël, l'épicéa dépasse aujourd'hui largement le toit de la maison. "Faut se rendre à l'évidence que de toute façon, faut les couper et que nous, on ne pourra pas. On a profité de l'occasion que la mairie les coupait et les récupérait pour Noël, j'ai trouvé l'idée sympa."

L'arbre est rapidement mis par terre mais il est tellement grand qu'il faut le raccourcir pour pouvoir le sortir du jardin. Il perd donc plusieurs branches dans l'opération mais elles ne seront pas jetées promet Stéphane Vittau, le responsable des espaces verts aux Abrets. "Pour la déco en fait, on va garder les branches pour des barrières, on va peindre les pommes de pin en doré ou en argent et puis voilà !"

Stéphane Vittau, responsable des espaces verts aux Abrets-en-Dauphiné, supervise les opérations. © Radio France - Noémie Philippot

Une grosse demi heure après son abattage, le sapin est chargé sur une remorque avec l'aide d'un tracteur. C'est un bout d'histoire de la maison de Philippe qui s'en va puisque l'arbre "a été planté en 1994, au moment de la construction de la maison" alors forcément, "ça fait un petit pincement au cœur" rit-il. Mais il ira bien sûr le voir une fois qu'il sera installé sur la commune, "il sera magnifique !" Son sapin sera installé près de l'église de La Bâtie-Divisin.

Aucune partie de l'arbre n'est perdue puisque Philippe est traiteur et va faire "faire des rondelles dans le tronc, comme ça je vais les laisser sécher pour faire des planches de charcuteries." Le jumeau de cet épicéa est encore dans le jardin, Philippe pense aussi le donner à la mairie l'année prochaine.