Pour Noël, des Amiénois distribuent vêtements et repas chauds aux personnes à la rue

Spontanément, sans faire partie d'une association, des Amiénois ont décidé ce vendredi d'installer une caravane sur un parking situé dans le quartier Saint-Leu. Café et repas chaud, vêtements, douche, ils proposent aux plus pauvres de passer un meilleur réveillon de Noël.

Un café chaud dans la main droite, André apprécie de se poser une dizaine de minutes pour discuter. A 70 ans, il vit dans un petit studio et gagne une petite retraite, mais il ne s'y plaît pas et passe beaucoup de temps dans la rue. "Je pensait que c'était des campeurs", dit-il en expliquant être passé devant la caravane posée ce vendredi devant la Somme sur ce parking du quartier de Saint-Leu à Amiens. "Cela fait chaud au cœur, c'est un geste agréable", explique très ému Rachid, qui repart avec un tas de vêtements après avoir dégusté une soupe à l'oignon.

Des cadeaux de Noël ont même été prévus © Radio France - Florent Vautier

Une caravane qui appartient à Sandra, une Amiénoise d'une quarantaine d'année, tailleur de pierre à son compte. Il y a quelques semaines, elle décide que le jour du réveillon de Noël, elle viendra en aide aux sans domicile fixe. Une idée qui lui est venu en se promenant en centre ville : "Je vois toujours des personnes dans les rues, c'est inadmissible dans un pays comme le nôtre. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose."

Elle poste un message sur Facebook, et de fil en aiguille elle réunit d'autres personnes qui veulent se lancer dans le projet. Elle aménage sa caravane, récupère des vêtements qui lui sont donnés... en quelques jours, tout est mis en place. Pour Sandra, il fallait que ce soit le jour de Noël : "On va aller se préparer nous le soir, on va s'habiller, on va aller en famille et bien pour eux c'est ici la famille. C'est si peu, c'est une journée, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça." La caravane propose aussi à celles et ceux qui le veulent de prendre une douche.

Les 7 bénévoles d'un jour © Radio France - Florent Vautier

Pour le moment le petit groupe de bénévoles qui s'est constitué autour de Sandra n'a pas prévu d'autres actions, mais une association pourrait voir le jour d'ici peu pour continuer à venir en aide aux plus précaires.