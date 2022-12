Pour Noël, des chefs de Dordogne cuisinent pour les plus démunis

Risotto de Saint Jacques en entrée, ballotine de foie gras, potimarron rôti et pleurotes aux châtaignes en plat, brie truffé et choux à la crème pâtissière et aux épices de Noël. Joël pousse la porte avec deux sacs en carton sous le bras, un pour lui et un pour sa femme. Tout ça sent très bon. "On va se mettre à table avec une chandelle ! Il manque un peu de vin mais c'est pas grave, on boira de l'eau", dit-il en plaisantant.

Un vrai repas de chef

Pour la troisième année consécutive, la mairie de Sarlat a proposé à neuf chefs de s'associer et de cuisiner un repas pour les plus démunis. Ils se sont retrouvés pendant cinq matinées, ensemble, pour cuisiner ces 200 repas. Parmi eux, des restaurateurs de l'Entrepôte, de la Couleuvrine, du Petit Bistrot, Café Marcel, la brasserie Costa, la Romane, le Pub, le Gueuleton, et chez Pierrô.

Neuf restaurateurs de Sarlat

La distribution avait lieu ce vendredi matin. Et les 200 personnes choisies par la mairie et les associations, ont pu repartir avec leur plat, il ne reste plus qu'à le réchauffer. "C'est bien de donner un peu de notre temps pour les gens dans le besoin. En plus pendant les fêtes, ça fait plaisir de donner autrement qu'en achetant des choses au supermarché. Et puis on cuisine ensemble, donc c'est aussi un moment de partage", explique Isabelle, du Petit Bistrot.

Marylène vit seule avec ses trois enfants. Elle repart avec un grand sourire. "C'est une étincelle de bonheur dans cette année un peu sombre ! Sans ça, ça aurait été plus du poulet, un menu de tous les jours peut-être avec un petit extra, mais voilà. Et d'ailleurs ça permet aussi que le papa noël apporte un peu plus de cadeaux", dit-elle.