Covid-19 : pour Noël, dur dur d'être testé

Vous allez peut-être retrouver votre famille pour Noël et le Nouvel an, et pour être sûr de ne pas se contaminer avec le Covid-19 vous avez prévu de faire un test en pharmacie ou dans un centre. Il faut s'y prendre assez vite, car les plages de rendez-vous sont rapidement complètes surtout la veille des fêtes. L'une des solutions, c'est l'autotest que l'on peut acheter en pharmacie pour 5€20. Un problème persiste : en trouver peut relever du miracle. À Poitiers, plusieurs officines sont en pénurie.

"On est un service de santé de proximité. Les gens viennent nous voir même parfois avant de téléphoner à leur médecin généraliste. Ils viennent nous voir pour les tests antigéniques, ils viennent nous voir pour les autotests, et pour essayer de trouver une solution à cette inquiétude due au Covid-19 qui plane sur les fêtes de fin d'année", explique Jacques Chasseriau, pharmacien à Poitiers. Dans sa boutique, il faut prendre rendez-vous pour effectuer un test antigénique, mais pour les 24 et 31 décembre, il n'a plus une place disponible depuis plus d'une semaine. Pour trouver ou se faire tester il faut aller sur le site santé.fr.

300 autotests vendus en une journée

Concernant les autotests, Jacques Chasseriau a tout simplement été dévalisé. "Samedi [18 décembre] sentant le vent tourner, on a fait une très grosse commande de 300 autotests qu'on pensait être suffisante pour affronter la vague. On les a reçus à 11h30 samedi matin et à 18h, on vendait le dernier. On n'a pas du tout anticipé une telle demande", sourit-il. Le pharmacien en a recommandé plusieurs centaines pour cette semaine, mais doute de tenir jusqu'à la fin de l'année avec, voire même jusqu'au réveillon de Noël. "Il faut prendre ses précautions", ajoute donc Jacques Chasseriau.

Un besoin d'être rassuré

Cette razzia sur les tests et autotests vient de personnes qui veulent être rassurées pour les fêtes. "Beaucoup de gens sont vaccinés, ont même parfois déjà leur troisième dose. La famille dans laquelle ils vont a aussi pour la grande majorité le vaccin à deux doses voire le rappel. Mais il y a une inquiétude qui plane. On veut protéger les plus fragiles", analyse Jacques Chasseriau. Les patients souhaitent aussi protéger les non vaccinés. "Il y a vraiment une volonté de passer les fêtes de Noël le plus sereinement possible et en évitant un maximum d'avoir à regretter de ne pas avoir protégé les plus faibles. Et pour que tout se passe bien, qu'on en profite parce que vue les circonstances actuelles, on a envie de respirer un peu, de sourire et de passer des bons moments", conclut le pharmacien.