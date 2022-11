Pour Noël, les Sarthois ne veulent pas "sacrifier les cadeaux à cause de l'inflation"

Selon un sondage publié lundi par CSA Research pour l'entreprise Cofidis, le budget moyen d'un ménage pour les fêtes de Noël serait de 568 euros, en hausse de 30 euros par rapport à l'année précédente. Une augmentation liée à l'inflation et à son anticipation par les Français. Dans cette somme, 350 euros seraient dédiés uniquement aux cadeaux sous le sapin. Un montant logique pour ces Sarthois déjà nombreux dans les rayons du JouéClub de Mulsanne.

Nino a sept ans, sa liste au Père Noël est déjà faite. Il a découpé des extraits de magazines pour demander les jouets de ses rêves. "Des toupies Lego Mario, des circuits de voitures, des figurines Sonic. Je crois que j'ai demandé douze ou treize cadeaux dans ma liste pour le Père Noël", explique le jeune garçon dans le rayon des jeux pour enfants. Rien que ça, alors autant vous dire que niveau budget, le Père Noël, enfin plutôt sa grand-mère Gyslaine, a du souci à se faire. "On va s'en sortir à 150 € juste pour ses jouets".

Coraline remplit son chariot pendant que les enfants font la sieste. Car discrétion et magie de Noël, ça n'a pas de prix. "Par enfant, je compte à peu près 80 €. C'est un budget de 300 € pour l'ensemble de la famille", remarque la jeune maman. "On galère déjà toute l'année, faut quand même se faire plaisir".

"On va peut-être limiter la façon dont on va manger"

Un peu plus loin, Sylvain, il regarde toutes les étiquettes des prix. Cette année, le portefeuille est plus petit qu'auparavant, alors il échelonne ses dépenses. "On commence à acheter en octobre cette année. On fait aussi pas mal d'occasions comme sur Le Bon Coin", explique-t-il. Il va aussi attendre le Black Friday pour garnir son sapin et gâter ses enfants tout en préservant son compte en banque.

Yohann, lui, ne va pas réduire le budget cadeau, mais plutôt celui du repas. "Tout le monde a vu les prix qui ont explosé, comme avec le foie gras. On va peut-être limiter la façon dont on va manger cette année". Des proportions certes un peu plus petites, mais dans un seul but : "nous, on a passé l'âge de ça alors autant voir les étoiles dans les yeux des enfants".

Reportage audio de France Bleu Maine

