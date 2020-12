Pour Noël, une association distribue des cadeaux aux enfants hospitalisés du CHU de Poitiers

C'est une structure unique en France : un hôpital pour les enfants ! A Poitiers, à chaque Noël, les bénévoles et salariés de cette association vont dans les services pédiatriques du centre hospitalier poitevin pour distribuer des cadeaux aux enfants malades le jour de Noël. Une opération organisée avec le pôle enfant du CHU et la ludothèque hospitalière. Cette année, COVID oblige, seuls le père Noël et trois animateurs de l'association ont pu aller à la rencontre de la vingtaine d'enfants hospitalisés au neuvième étage de la Tour Jean Bernard. Avec eux également, un groupe de musiciens bénévoles, les Barket de Fraises.

Cela fait plusieurs années que le groupe poitevin Barket de fraises participe bénévolement à la distribution de cadeau d'Un hôpital pour les enfants à Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

Eh oui, le père Noël sait danser !

Ca commence par une déambulation en musique dans les couloirs jusqu'au service pédiatrique.

La petite troupe chantante et joyeuse passe de chambre en chambre, et distribue les cadeaux. Cette année, la hotte est bien garnie. Il y a une vingtaine de jeunes hospitalisés, de tous âges.

"On a des peluches, des hochets, du chocolat, des produits beauté et pour les ados, des enceintes et des casques sans fil entre autres", explique Alexandre, l'un des six employés de la structure. Il est intervenant socioculturel.

Dans les couloirs, l'animateur aide le père Noël à porter les cadeaux, et c'est Elsa, la coordinatrice d'un Hôpital pour les enfants qui les guide. Vers la chambre de Teyora, 5 ans.

Maxence, lui a 13 ans. Dans son paquet, il a droit à une enceinte Blutooth. Il est ravi. Déguisé en tenue de policier le petit Wassim, lui, découvre une boîte à outils et un jeu "pour cuisiner" comme dit le garçonnet tout timide face à tout ce petit monde : "Ca tombe bien père Noël, avec Wassim on a joué à cuisiner toute la semaine !", s'exclame Elsa, la coordinatrice animatrice de l'association. Décidément, il sait tout ce père Noël.

"On n'avait pas eu le temps de préparer Noël"

Un peu plus loin, Mayah, 4 ans, a reçu la visite de ses parents et de sa soeur jumelle, Lilou, qui ne s'imaginaient pas passer les fêtes sans elle. Son papa raconte :

Avec l'hospitalisation de Mayah, j'ai juste eu le temps d'aller chercher un sapin. On ne sait même pas ce qu'on va manger ce midi.

Alors forcément, voir le père Noël débarquer avec une équipe chantante, des puzzles ''Reine des Neiges", du coloriage et des Playmobil "maternité", pour lui, "c'est génial !". "Merci à tous" lance-t-il à la fin de la visite.

Et il faut croire que la magie de Noël est une (bonne) maladie plutôt contagieuse. Martine est auxilliaire puéricultrice. A chaque Noël, elle voit le visage des enfants s'illuminer grâce à cette opération. Elle aussi apprécie cette initiative qui égaye son service.

Plus d'ados que d'habitude à cause du confinement

Cette année, avec le confinement, les animateurs de l'association constatent qu'il y a plus d'ados en détresse que d'habitude. D'après Elsa Venault, la coordinatrice d'Un hôpital pour les enfants, certains ados ont très mal vécu cette année anxiogène.

"On l'a vu dès le premier déconfinement, des ados en mal-être. Avec des troubles du comportement alimentaire notamment. Il y a eu un vrai impact psychologique"

L'association "Un hôpital pour les enfants" a été créée en 1993. C'est la seule de ce type en France. Hors Covid, ses six salariés et 80 bénévoles interviennent tous les jours pour donner vie aux espaces "enfants et ados" du CHU de Poitiers. Cette année, à cause de la pandémie, ils ont dû agir en équipe restreinte, avec l'aide des musiciens bénévoles et des puéricultrices du pôle enfant du CHU et de la ludothèque hospitalière.