Pour Noël, voici la liste des treize desserts, un incontournable en Provence

S'il y a bien un incontournable sur les tables de Noël en Provence, ce sont les treize desserts. Au nombre de treize comme les convives de la Cène, à savoir le Christ et ses douze Apôtres. Alors on sait bien à France Bleu Provence que cette liste va en faire bondir certains, car il y a bien des alternatives selon les villes et les familles ! Mais voici la liste de Jean-Pierre Cassély, notre historien provençal.

Treize ingrédients... et des alternatives !

On retrouve dans les treize desserts :

Fougasse ou pompe à l’huile à base de fine fleur de farine, d’huile d’olive, d’eau de fleur d’oranger et de cassonade (sucre roux de canne)

Nougat blanc au noisettes, pignons, pistaches, et surtout aux amandes

Nougat noir

Figues sèches (qui représente un des quatre mendiants : franciscains robe grise)

Amandes (qui représente un des quatre mendiants : carmes robe brune)

Noix ou/et noisettes (qui représente un des quatre mendiants : augustins robe brun foncé)

Raisins secs (qui représente un des quatre mendiants : dominicains robe couleur écrue)

Poires d’hiver

Pommes

Oranges ou mandarines

Dattes

Cédrats (citrons confits)

Pâte de coing ou confiture de coings et de fruits au moût de raisins

Et parmi les alternatives, que vous avez forcément déjà trouvés sur votre table :