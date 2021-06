Savoie : imposer le masque partout à l'extérieur n'est pas utile selon l'infectiologue Olivier Rogeaux

Dans le parc ensoleillé de Buisson Rond, à Chambéry, une femme promène son chien. Hors Covid, l'image ne retiendrait pas l'attention, oui, mais voilà : Julie ne porte pas son masque. Interrogée donc sur cette prise de liberté, elle se justifie : "Je ne parle à personne, je suis seule avec mon chien. Je dois le promener pendant une heure et demie, et passer tout ce temps avec le masque, avec cette chaleur, c'est très désagréable." Plus loin, Martine a du mal à comprendre pourquoi il faut se masquer dans un parc grand comme le Buisson rond, alors qu'à Annecy, le Pâquier et les bords du lac sont depuis mardi 1er juin des zones sans masques.

Il faut dire que la situation sanitaire s'améliore en Savoie. Le taux d'incidence y est de 69 personnes contre 100 000 habitants, contre 93 au niveau national. Le port du masque reste obligatoire, cependant, partout dans le département. Mais pour Olivier Rogeaux, infectiologue de l'hôpital de Chambéry, cette obligation devrait progressivement être levée. "En milieu extérieur, ça ne me choque pas qu'on arrête de porter le masque, sauf dans les zones à haute densité, comme les rues étroites ou les marchés." Le risque de contaminer ou d'être contaminé serait en revanche nul lorsque l'on fait une balade en montagne ou que l'on se promène tout seul dans la rue.

Envoyer le bon message aux Savoyards

Olivier Rogeaux attend donc un assouplissement logique des règles aujourd'hui en vigueur, mais espère que cela n'enverra pas le mauvais message aux Savoyards : "Il ne faut pas qu'ils se disent que la partie est gagnée et qu'on peut se passer des gestes barrières". Il les invite donc à éviter les embrassades, serrages de main, et autres imprudences : "Lors d'un pique-nique, si une personne est infectée ou cas contact, elle peut toujours contaminer, sauf si tout le monde est vacciné évidemment".

Justement, l'infectiologue craint qu'abandonner trop rapidement le masque aurait un impact négatif sur la campagne de vaccination. "Les gens pourraient se dire : "Est-ce que finalement c'est vraiment utile que je me fasse vacciner?" Et la réponse est clairement oui, parce qu'on ne pourra arrêter d'utiliser les masques que lorsqu'on sera à plus de _80% de la population vaccinée_." Olivier Rogeaux redoute un plafond des vaccinations dans quelques semaines, qui serait synonyme selon lui d'une quatrième vague à l'automne.