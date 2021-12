Pour ou contre la fermeture du centre nautique de Carpiquet ? Le conseil municipal se prononce ce lundi

“C’est un puit sans fond” répète souvent Pascal Sérard, le maire de Carpiquet, en évoquant le centre nautique de sa commune. Un équipement inauguré en 2007 et intégralement à la charge financière de la commune. Quatorze plus tard, ce modèle économique, décidé par l’ancienne équipe municipale, fait boire la tasse aux finances de Carpiquet. Le conseil municipal examine ce lundi soir une question cruciale : pour ou contre la fermeture du centre nautique.

L'année 2021 marque la fin de l’actuelle délégation de service publique du centre nautique. Si la ville ne choisit pas un successeur, elle reprendra le contrôle du site le 1er janvier. C’est donc l’occasion de prendre une décision sur l’avenir. En janvier cinq pistes étaient sur la table. Depuis, trois ont été écartées : la vente à un investisseur privé, le passage en régie municipale et la reprise du site par Caen-la-Mer. “Une gestion communautaire serait pourtant la meilleure solution” observe Pascal Sérard qui a tenté, pour l’instant sans succès, de convaincre Joël Bruneau, le président de l’agglo. “Il a d’abord mis beaucoup de temps à me répondre. Pour me dire récemment qu’il préfère attendre un an pour examiner le dossier. Nous, on ne peut plus attendre” grimace le maire de Carpiquet. Pascal Sérard estime que la fréquentation du site (72 % des 250.000 entrées annuelles viennent de clients habitent d'autres communes de Caen-la-Mer) démontre pourtant le rayonnement de cette piscine de l’Ouest caennais. “Les usagers viennent de loin alors que les Carpions ne représentent que 4 % des entrées, pour une dépense qui représente 16 % de notre budget”.

Le maire de Carpiquet, Pascal Sérard, élu en 2008 © Radio France - Didier Charpin

Le maire élu en 2008, moins d’un an après l’ouverture du coûteux centre nautique, voit passer les factures XXL pour une commune de moins de 2.500 habitants. Près de 260.000 euros de remboursement de l’emprunt (qui court jusqu’en 2046) auxquels s’ajoutent les subventions d’équilibres pour le groupe Récréa, chargé de l’exploitation. “Au moins 300.000 euros, les meilleures années ! Parfois davantage. On négocie encore sur 2020, la longue fermeture qui autorise le délégataire à demander des indemnités dites d’imprévisions” soupire Pascal Sérard.

Le choix du coeur ou de la raison

Tous ces chiffres seront détaillés aux 23 conseillers municipaux de Carpiquet ce lundi soir. Puis viendra le moment de se prononcer sur l’avenir. “Ce sera le choix du cœur, garder la piscine mais en sachant ce qu’elle nous coûte avec le risque de devoir augmenter la taxe foncière pour compenser. Ou le choix de la raison et fermer un équipement qui est pourtant en bon état” détaille le maire qui, officiellement, n'annonce pas son propre choix avant cette réunion décisive.

Une éventuelle fermeture aurait un impact social pour les 25 employés. Une poursuite de l’activité serait possible sachant que trois groupes, dont Récréa, se sont portés candidats pour une nouvelle délégation de service publique sur la période 2022-2026. Quelque soit la décision votée ce soir, une réunion publique sera organisée dès demain dans la salle des fêtes de Carpiquet “pour assumer devant les habitants notre choix et ses enjeux” explique Pascal Sérard.