Pour ou contre les tirs d'été aux sangliers autorisés depuis 10 ans en Haute-Savoie

Le renouvellement de l'arrêté préfectoral autorisant les tirs de sangliers et de chevreuils entre le 1er juillet et le 7 septembre 2019 est soumis à consultation publique jusqu'à ce lundi soir. Les anti-chasse ont largement donné de la voix.

Annecy, France

Fin ce lundi soir en Haute-Savoie de la consultation publique sur le projet d'arrêté autorisant sous certaines conditions les tirs d'été de sangliers et de chevreuils.

Une consultation qui, après la mort de deux sportifs tués par des chasseurs en trois ans dans le département, a fortement mobilisé les opposants à la chasse, et les associations environnementales, qui y ont vu une extension de la période de chasse, là où eux réclament une réglementation plus stricte et restrictive.

Et pourtant, cette mesure n'est pas nouvelle. Cela fait dix ans dans le département que le préfet autorise ces tirs pour limiter les dégradations dans les champs.