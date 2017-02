Pour ou contre les voitures radars privatisées ?

La privatisation des radars mobiles fait polémique. Le gouvernement envisage de mettre sur les routes d'ici septembre 450 voitures équipées de radars mobiles gérées par des sociétés privées. 40 millions d'automobilistes redoute une envolée des PV.

"C'est la preuve qu'on est en train de faire de l'argent avec la répression. Plus personne ne pourra me regarder dans les yeux en m'expliquant que c'est une mesure pour la sécurité routière." Le débat selon Pierre Chasseray est lancé alors que le gouvernement s'apprête cette semaine à préciser les conditions du lancement d'ici septembre de quelques 450 voitures radars gérées par des sociétés privées. Un appel d'offres va être lancé.

Pour le gouvernement il s'agit de retirer cette tâche aux policiers et aux gendarmes qui actuellement passent quelques heures en surveillance dans ces voitures équipées de radars embarqués. Une première voiture expérimentale privée est du reste lancée ce vendredi en Normandie.

Ces radars pourront flasher les véhicules en excès et vitesse dans les deux sens de circulation en les suivant où en les croisant. Des voitures radars qui circuleront sur toutes les routes huit heures par jour.

Jean Louis garagiste sur Nice s'inquiète :" les entreprises privées sont là pour faire de l'argent, les sanctions seront illimitées.... les privés auront intérêt à faire du chiffre pour gagner plus... c'est un peu comme la fourrière!" et en plus Jean Louis pense que les contestations risquent d'être plus nombreuses que les infractions relevées par les forces de l'ordre.