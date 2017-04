Pour Pâques, les cloches du Secours populaire ont amené 2000 œufs à Caen

Pour la huitième année consécutive, le Secours populaire du Calvados a organisé sa traditionnelle chasse aux œufs ce samedi. 2000 œufs ont été éparpillés dans le parc de la Fossette.

Malgré les averses, ils sont nombreux à se presser sur l'herbe du parc de la Fossette. Des enfants qui gambadent à l'image d'Eloine, 6 ans, et ses amis. "Y en a un qui cherche dans les arbres, un autre dans les buissons et le dernier regarde dans l'herbe", explique-t-il. Mais la chasse n'est pas si simple que ça, sous les averses. "Pour le moment, je n'ai qu'un seul œuf. C'est pas trop facile", sourit le garçon. Certains sont dans les starting-blocks. "Le petit attend ça impatiemment", précise Sébastien.

Une chasse aux oeufs qui réunit enfants et parents Partager le son sur : Copier

Et pourtant, on ne peut pas les rater ces œufs en plastique de toutes les couleurs : il y en a 2000, éparpillés dans tout le parc. Et dans le rôle des cloches, une soixantaine de bénévoles du Secours populaire. "Moi, une cloche ? On va dire que c'est flatteur aujourd'hui. On cache les œufs pour que les enfants les trouvent au fur et à mesure de l'après-midi. Je les mets un peu au hasard. J'essaye quand même de privilégier le pied des arbres et de les cacher dans l'herbe", confie le bénévole.

Un moment solidaire

Une belle balade familiale. Certains sont venus avec les poussettes, comme Djamel. "C'est pour ma petite en fait : elle aime le chocolat". D'autres restent en retrait, comme Angélique, de Saint-Pierre-sur-Dives, venue avec ses neveux. "Non, je les laisse faire. J'ai grandi moi, j'arrête !", rigole la jeune femme. "Et je ne vais même pas manger de chocolat ! C'est plus pour passer du temps avec eux. Je n'ai pas trop le temps de les voir."

2000 oeufs répartis dans le parc de la Fossette à #Caen pour la 8e chasse aux oeufs du @SecoursPop #Calvados pic.twitter.com/Eb95D7144Q — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) April 15, 2017

Le principe est simple : 2 euros le permis de chasse. 3 œufs en plastique à récupérer par enfant, qui sont échangés contre de VRAIS œufs en chocolat et un sachet de bonbons. "Ces chasses aux œufs, c'est le premier moyen de trouver des fonds pour nos grandes opérations de solidarité internationale", explique Nicolas Champion, le responsable du secours populaire dans le Calvados. Les fonds récoltés seront redistribués à une association du Liban, qui vient en aide à des personnes dans le besoin. En plus de la chasse aux œufs, plusieurs stands ont été proposés au public, notamment des initiations aux gestes qui sauvent.