Pour passer le permis de conduire dans l'Eure, il faut être très patient

Les gérants d'auto-écoles tirent la sonnette d'alarme. Les délais pour passer l'examen de conduite s'allongent de plus en plus depuis la réouverture des auto-écoles mi-mai. Dans l'Eure, certains candidats qui ont déjà échoué ne sont même pas sûrs de revoir l'inspecteur avant la fin de l'année.

Audrey Malézieux, gérante d'une auto-école à Évreux, s'inquiète des délais : un mois pour un premier passage de l'examen et jusqu'à plus de six mois en cas d'échec

Juste avant l'été, à l'approche des beaux jours, la période est chargée habituellement mais cette année, c'est encore plus compliqué, "parce qu'on a déjà un retard dû au Covid, au confinement / déconfinement et un manque de places d'examen" s'inquiète Audrey Malézieux, gérante depuis une vingtaine d'années de l'auto-école du bel ébat à Évreux et présidente du conseil national des professionnels de l'automobile dans l'Eure. Vincent Luffrans, gérant de l'auto-école du ciné à Évreux abonde : "On a été fermé pendant trois mois et demi de mars à juin 2020 et une deuxième fois au mois de novembre". Dans le département, comme dans toute la France, les délais s'allongent. Une fois le bilan de compétences réussi dans l'auto-école ébroïcienne, "le délai moyen est d'environ trois à quatre semaines pour un premier passage" explique la professionnelle, "un délai multiplié par trois avant le Covid" où il fallait cinq à dix jours pour passer l'examen :

On a plein d'élèves qui voudraient quitter Évreux pour les études ou pour le travail et on n' a pas de places à leur proposer - Audrey Malézieux

Et les candidats ont intérêt à réussir l'examen du premier coup (53% de réussite dans l'Eure, dans la moyenne national), sinon "on arrive à des délais multipliés par trois, cinq, sept ou dix suivant les écoles de conduite" explique Audrey Malézieux, et ça sans compter cet été où les inspecteurs du permis seront moins présents en raison des congés.

REPORTAGE - L'inquiétude des professionnels de la conduite dans l'Eure Copier

"Des délais pas normaux" dans tout le département

En tant que représentante du conseil national des professionnels de l'automobile, Audrey Malézieux a lancé un sondage auprès de la centaine d'auto-écoles de l'Eure. Le constat est sans appel : "La situation générale paraît catastrophique pour un peu plus de la moitié, un délai moyen d'attente d'un mois minium pour avoir sa première date de permis, un quart des auto-écoles ont trois mois minimum pour repasser une deuxième fois" :

Dans 80% des cas, trois à plus de six mois d'attente - Audrey Malézieux

Et la situation ne s'arrange pas pour ceux qui ont échoué plusieurs fois, "pour les troisième, quatrième, cinquième passages, on est à six mois minimum à une durée indéterminée". Chez Vincent Luffrans, "c'est trois à six mois pour un premier passage". Pour les recalés, le gérant n'est pas même pas sûr de proposer une date d'examen dans l'année.

J'ai des élèves qui attendent depuis l'année dernière où j'ai perdu 40 places d'examen - Vincent Luffrans

Des refus d'inscription

Si les auto-écoles veulent tenter de résorber l'embouteillage au permis, pas d'autre choix que de refuser des candidats : "Avec 85% de mes confrères, on a dû refuser des demandes de transfert d'auto-école, soit parce qu'ils étaient dans un autre département ou dans une autre ville et qu'ils voulaient venir chez nous" détaille Audrey Malézieux, "soit parce qu'ils ne se plaisaient plus dans leur auto-école en raison des délais ou de la formation". À l'auto-école du ciné, Vincent Luffrans ne prend "de nouveaux dossiers qu'à partir du mois de septembre" avec comme conséquence "les parents qui viennent tout de suite derrière pour se plaindre" des délais.

Vincent Luffrans devant son auto-école à Évreux a perdu 40 places à l'examen © Radio France - Laurent Philippot

Un manque d'inspecteurs et de places à l'examen

Il y a l'Eure, depuis un peu mois d'un mois, douze inspecteurs du permis de conduire. Un nombre insuffisant estime Audrey Malézieux : "Idéalement il aurait fallu que le gouvernement ouvre un peu plus les vannes des concours d’inspecteurs mais il faut un peu près six mois pour qu'un inspecteur soit opérationnel sur le terrain" explique-t-elle mais "ce n'est pas la politique actuelle de faire des augmentations de concours de la fonction publique". Et la gérante de lancer la piste un temps évoquée de "renfort d'inspecteurs à la retraite". Il faudrait aussi plus de places à l'examen pour "réduire cet effet de tunnel de délais explosifs". L’État a commencé à répondre avec "la mise en place d'examens le samedi matin, sur la base du volontariat des inspecteurs" indique Vincent Luffrans, "mais ce n'est pas suffisant".

Les professionnels de la conduite avancent une crainte, celle que des candidats, freinés par les délais d'attente, ne conduisent sans permis.