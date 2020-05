Pour protester contre l’arrivée de mineurs non accompagnés, le maire de St Bauzille-de-Putois démissionne

C'est un coup de fil du sous-préfet de l’Hérault qui lui a appris la nouvelle le 28 avril. Une mauvaise nouvelle selon Michel Issert, le maire sortant de Saint-Bauzille-de-Putois. Il regrette d’avoir été mis devant le fait accompli, d’autant qu’il considère rendre service puisque, Covid-19 oblige, il assure l’intérim en attendant que la nouvelle équipe prenne ses fonctions.

Il se sent injurié

"Moi je suis un maire qui n’a pas souhaité renouveler mon mandat, l'État m’impose de continuer mon action, ce que je fais pour assurer notamment la protection des habitants alors que j’avais décidé de faire autre chose. Quand on nous met dans notre village, avec seulement un assistant de police judiciaire, des mineurs non accompagnés, eh bien le maire n’en est pas informé! Je considère que c’est une injure aux élus".

Pas de concertation, ni d'information dit il. Il a demandé quand est prévue l'ouverture? Pas de date, mais "ce sera rapide". Combien de mineurs isolés seront accueillis ? 20 pour commencer et ensuite, peut-être, le double. Le centre est géré par le Conseil départemental de l’Hérault.

Soit, c'est flou, donc il y a un loup. Soit, on me prend manifestement pour un con (Michel Issert)

Michel Issert rappelle que Saint-Bauzille est un village qui joue la carte du tourisme. Un centre comme celui-là serait donc, à ses yeux, très malvenu. Dans le courrier de démission daté du 4 mai qu’il a adressé au préfet de l’Hérault, il prévient que la décision d'ouvrir ce centre "peut être très lourdes de conséquences pour le village et ses habitants".

Démissionner en pleine crise sanitaire ? Pas question

Le préfet a refusé la démission au motif que c’est une décision inappropriée dans le contexte actuel. Jacques Witkowski l’a fait savoir à l’intéressé ce mardi. Michel Issert pourra de nouveau présenter sa démission dans un mois et, cette fois, le préfet sera alors obligé de l'accepter mais, a priori, les successeurs du maire sortant auront déjà pris le relais.

Vous avez souvent des informations concernant ces jeunes qui sont soi-disant encadrés mais qui sont en ville et qui commettent des tas d'exactions qui font peur

Démissionnaire récidiviste

Michel Issert n’en est pas à son coup d'essai. À l’automne 2016, alors que les migrants évacués de la jungle de Calais sont repartis partout en France, un centre pour demandeurs d'asile (CADA) est prévu dans le village. Mêmes causes, même effets : Michel Issert met sa démission dans la balance. Après un bras de fer avec le préfet de l’époque, un accord est finalement trouvé : pas de CADA mais un Centre d’accueil et d’orientation (CAO) est ouvert. 35 migrants au lieu de 85 séjourneront à Saint-Bauzille-de-Putois le temps que leur dossier soit traité. L'opération a duré moins d'un an et "ça s'est très bien passé".

à lire aussi Migrants : le maire de Saint-Bauzille-de-Putois démissionne