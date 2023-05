"Pour redonner de la valeur à notre travail" : un médecin généraliste augmente le tarif de ses consultations

Les consultations chez le médecins généralistes vont augmenter de 1,50 euros à l'automne. C'est ce qu'a tranché fin avril une arbitre, désignée après l'échec des négociations entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. C'est pourtant cette même hausse à minima qu'avaient refusé en bloc les médecins libéraux lors des négociations. Face à cette situation, certains médecins décident de pratiquer leurs propres tarifs. C'est le cas de Bruno Pacini, le président de l'association pour la permanence des soins du secteur Thionville-Yutz, qui exerce la médecine générale depuis 27 à Thionville. A partir du premier juin la consultation dans son cabinet coûtera 30 euros contre 25 actuellement. "On a jamais tenu compte de l'inflation, on demande simplement un petit rattrapage et un rééquilibrage par rapport aux autres pays européens. Cette tarification c'est pour donner une reconnaissance à notre travail", explique le docteur Pacini qui entend "défendre une certaine vision de sa profession", en redonnant un peu de pouvoir aux médecins libéraux.

Des patients partagés

"C'est à la sécurité sociale de payer cela, pas à nous", raconte une dame pour qui : "il est normal de revaloriser la consultation chez le médecin." Car cette augmentation de cinq euros est à la charge du patient. Antoine ne veut pas non plus que cet effort vienne de son porte monnaie, "mais après tout on manque tellement de médecins que même si la consultation est 50 euros, on sera bien obligé de payer", explique ce Thionvillois, résigné. Pour d'autres, comme Jean, cette hausse est injustifiée, car "les médecins gagnent bien leur vie." Pour l'instant, une minorité de médecins appliquent cette hausse tarifaire.