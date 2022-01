Pour redynamiser son centre-ville, Levroux va implanter des services publics

La devanture en bois qui moisit, les carreaux des fenêtres abîmés : l'ancienne brocante Alvarez a triste mine. Après un demi-siècle de présence sur la place de la République, le magasin d'antiquités déménage de quelques mètres. Les anciens locaux vont être rénovés pendant un an. "C'est une verrue sur la place principale", tranche Stéphane, qui vit à Levroux depuis sa naissance il y a 35 ans. Il décrit un "bâtiment archaïque et délabré" mais se réjouit de savoir qu'il aura "une deuxième vie".

Début 2023, c'est une Maison France Services et une agence postale communale qui doivent ouvrir sur la place centrale de Levroux. Le quotidien des 3.000 habitants va être facilité. "On n'aura plus besoin d'aller à Valençay pour faire des démarches administratives comme les impôts. Ceux qui se déplacent difficilement en voiture auront juste à venir dans le centre-ville", souligne Nicolas. Pour les contribuables un peu fâchés avec Internet, ils pourront être aidés. "C'est de plus en plus compliqué. On ne maîtrise pas tous Internet. J'ai récemment dû refaire une carte d'identité et un passeport, il faut aller sur des sites spécifiques, c'est pas pratique", confirme Jean-Michel.

Actuellement, le bureau de Poste est uniquement ouvert du lundi au samedi le matin à Levroux. "Avec une agence postale communale, on sera davantage maître des horaires d'ouverture. Peut-être qu'on pourra envisager une ouverture sur la journée entière", souligne Alexis Rousseau-Jouhennet, maire de Levroux.