En hommage à Julie Pomagalski, une cagnotte pour l'association Étoiles des Neiges est ouverte

Elle s'est beaucoup investie au sein de l'association haut-savoyarde "Étoiles des Neiges" qui soutient les jeunes atteints de la mucoviscidose. Julie Pomagalski, ancienne championne de snowboard est décédée mardi, dans une avalanche en Suisse. Pour lui rendre hommage, sa famille a souhaité qu'une cagnotte en faveur de l'association soit ouverte.

Plus de 10 ans de bénévolat

Depuis une dizaine d'années, Julie Pomagaski était investie au sein des "Etoiles des Neiges". Cette association aide les jeunes atteints de mucoviscidose à travers le sport. L'ancienne championne de snowboard participait notamment à des stages sportifs à la montagne et à la mer, destinés à des enfants, ados et adultes greffés.

Si vous souhaitez participer, la cagnotte est disponible ici.

De son côté, l'association rendra un hommage sportif à Julie Pomagalski. A l'instar d'une minute de silence, les adhérents, les bénévoles de l'association et tout ceux souhaitant honorer la mémoire de la championne, sont invités dimanche 28 mars à 10 heures, chacun de leur côté, à sortir "vos baskets, votre vélo, vos skis... et juste vos muscles et votre souffle" pour un moment sportif.