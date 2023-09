"Pour rendre hommage aux anciens" : le bistrot "Chez Elise" à Moncheux prend vie une fois par an

Dans ce petit bar de Moncheux, un village situé à une trentaine de kilomètres au sud de Metz, c'est comme si rien n'avait bougé depuis les années 50 : la tomette au sol, le comptoir en bois et les scènes de chasse peintes aux murs. Tout est là, comme avant la fermeture de l'établissement en 2014 à la mort d'Elise, l'ancienne propriétaire du café, qui a elle-même repris l'affaire de ses parents. Un an plus tard, c'est sa fille Jaqueline qui décide d'ouvrir le bar une fois par an, pour conserver sa licence IV. "C'est une histoire de famille et j'ai envie de continuer ce que mes parents m'ont laissé", confie Jaqueline qui a grandi dans ces lieux.

ⓘ Publicité

Des scènes de chasse datant de 1952 sont peintes aux murs. © Radio France - Louise Joyeux

Un héritage symbolique

Cette année plus de 200 personnes sont venus prendre un verre et manger "Chez Elise", des amis, de la famille, des anciens habitués et des élus. Pour certains, les souvenirs remontent : "je venais avec mon papa, il me portait sur ses épaules et on allait boire un coup chez l'Elise", se rappelle Jean-François. Aujourd'hui il amène sa fille chaque année pour lui faire découvrir l'ambiance de cette institution. Monique aussi a plein de souvenir ici : "On allait dans la cuisine, Elise nous faisais des meringues. J'ai même fait l'apéro de mon mariage ici !"

La propriétaire des lieux compte bien conserver sa licence IV et continuer à ouvrir "Chez Elise" encore longtemps.