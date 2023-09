"Pour retrouver l'estime de soi" : des jeunes en difficulté participent à des ateliers sportifs à Metz

A moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris, la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) organise "Fabreak ton slam", un relais artistique et sportif dans neuf villes françaises. A l'occasion de la deuxième étape de cette tournée, une centaine de jeunes issus des centre éducatifs de la PJJ du Grand Est se sont retrouvés sur le site de l 'ASPTT , le club omnisports de Metz, pour s'essayer à une dizaine de disciplines : tennis, tir à l'arc, breakdance etc. "Véhiculer les valeurs du sport c'est important : le respect des règles, la rencontre, l'amusement le dépassement de soi", explique Jérôme Lucien, directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de Moselle. Le but de ces activités est de favoriser la réinsertion sociale de ces jeunes mineurs en difficulté et de lutter contre la récidive.

"L'objectif c'est de nommer la colère"

Parmi les activités proposées, on retrouve un atelier de slam animé par Melissa Plaza, une ancienne footballeuse professionnelle et internationale française."L'objectif c'est de travailler l'intelligence émotionnelle pour qu'ils apprennent à nommer la colère qu'il y a à l'intérieur d'eux, les amener à réfléchir à toutes leurs émotions, leur colère. Ce sont des jeunes qui ont souvent un parcours chaotique. On s'imagine que le slam n'est qu'un atelier d'écriture mais c'est bien plus que cela.", témoigne Mélissa Plaza. Durant cet atelier, les jeunes ont pu apprendre à composer des rimes, écrire sur leurs émotions, prendre la parole en public. "Chez moi ça vient tout seul, j'ai l'habitude d'écrire son mon quotidien, la rue, ça me fait du bien", raconte Enzo, un des jeunes de l'atelier.