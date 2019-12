Pour rompre la solitude des personnes âgées, Amiens Jeunes organise son 57ème Réveillon

Salouël, France

"C'est que du bonheur" ! exulte Lorette, qui s'apprête à passer son cinquième Réveillon en compagnie des bénévoles d'Amiens Jeunes. Cette année encore, et pour la 57ème édition, l'association organise l'événement "Noël dans tous les cœurs". Un repas destiné aux personnes âgées qui, autrement, se seraient retrouvées toutes seules pendant les fêtes.

La fête jusqu'au bout de la nuit

Pour ce Réveillon 2019, il va falloir placer plus de 350 convives autour des tables de la salle des Events, à Salouël. Des invités choyés par les bénévoles de l'association Amiens Jeunes. "On a un chauffeur à notre disposition si on a pas de moyen de transport, on s'installe, on est servis à table et on a même un orchestre", se réjouit Lorette. C'est comme ça que la septuagénaire a fait quasiment une nuit blanche l'année passée. "J'étais au lit à trois heures du matin, ça vous dit quelque chose ?" s'amuse-t-elle.

Chaque année, Lorette attend cet événement avec impatience. La tenue de soirée est préparée plusieurs mois en amont. "On se retrouve, c'est comme une famille. Ce que les bénévoles font pour nous, c'est magnifique. Ils donnent de leur temps, de leur présence et de leur gentillesse. Tous les ans, après le repas, je leur dis à l'année prochaine ! ", raconte Lorette avec émotion.

On va passer un très bon Réveillon tous ensemble !" Fabien, bénévole

Un moment d'échanges et de partage qui réjouit d'avance ce bénévole. Pour la première année, Fabien sera un des chauffeurs de la soirée. "Effectivement, on s'engage, c'est du bénévolat et cela rend service à des personnes âgées mais je pense que je vais recevoir aussi énormément. Je vais largement y trouver mon compte et on va passer un très bon Réveillon tous ensemble !"

L'accueil des convives commence à partir de 19H.