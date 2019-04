Pour sa 15ème édition, le concours des jeunes coiffeurs est devenu Salon de la coiffure au parc des exposition d'Avignon

Avignon, France

Le championnat de France de barbier où concouraient hommes et femmes a eu un certain succès pour les près de 3.000 visiteurs qui se sont déplacés. L’épreuve consistait autant à coiffer les modèles ( avec une coupe « pompadour ») qu’à bien tailler colliers et autres barbes. Le port de la barbe est à la mode avec depuis une dizaine d’années l’ouverture de nombreux salons de barbier. Déjà plus d'une demi-douzaine de « barber shops » ont vu le jour dans le grand Avignon. S’il existe un brevet professionnel avec une option « Coupe homme et entretien du système pilo–facial», un jeune qui voudrait s'installer doit aussi apprendre la coiffure dame en attendant une certification du brevet en cours de validation pour s’installer au seul titre de barbier.