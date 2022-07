Pour son 18e anniversaire, le Brive Festival monte sur la scène des grands

"Le festival entre dans sa phase de maturité", sourit Stéphane Canarias, directeur du Brive Festival. Cette année, le site déménage au Parc des Trois Provinces, un terrain de jeu presque deux fois plus vaste que le précédent.

12 000 festivaliers par jour

L'été 2021, le festival s'était expatrié sur ce parking grand de 4,5 hectares pour bénéficier d'un espace convenable dans un contexte pandémique. Désormais, il pose ses bagages, afin d'agrandir ses capacités d'accueil de 3 000 bracelets supplémentaires par jour. " Nous pouvons accueillir 12 000 festivaliers par jour, contre 9 000 jusqu'ici."

Un gage d'ascension

Une fosse plus grande, des loges plus spacieuses, mais aussi, une scène plus grandiose. "On a agrandi notre scène pour pouvoir accueillir de plus gros artistes", affirme le directeur. De l'univers pastel de Julien Doré, aux chemises satinées de Clara Luciani, les festivaliers pourront osciller entre mots d'amour et rock&roll mais aussi briser leurs cordes vocales sur les tubs du célèbre groupe de hip-hop américain Black eyed Peas.

Au Brive Festival, la majorité du public se conjugue au féminin, puisque 73% des participants sont des festivalières. © Radio France - Salomé Pineda

Un parterre de stars internationales, gage d'ascension pour ses organisateurs. " Je me souviens avoir vu les Black eyed Peas au stade de France il y a 10 ans, c'est une grande fierté de les accueillir aujourd'hui chez nous", se félicite Stéphanie Canarias, des étoiles dans les yeux. Une impression partagée par William, membre de l'équipe de saisonniers depuis 2016. " J'ai l'impression que chaque année, la machine fonctionne de mieux en mieux. Les Black eyed Peas en Corrèze, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours!"

Un staf de 400 prestataires

Parmi les 400 prestataires au taquet, William se charge des loges et des partenariats. "J'ai beaucoup beaucoup soulevé ces derniers jours je ne m'attendais pas à ça ! " lance l'habitué, "d'année en année je vois que les tâches se précisent. Avant je faisais un peu de tout, maintenant j'ai une mission bien spécifique, même si tout le monde est prêt à s'entraider."

Si les artistes font un peu trop monter la température, des brumisateurs géants prêtés par les pompiers de Corrèze rafraichiront le public. Entre boule au ventre et excitation, Stéphane Canarias conclut "Ce qu'on souhaite, c'est tout simplement retrouver cette folie qui nous a tant manqué pendant le covid, et tous ces plaisirs qu'on a presque oubliés!"