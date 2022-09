Pour sa thèse, une Mosellane recherche les derniers témoins des camps de prisonniers de guerre de Moselle

Celles et ceux qui ont vécu la Seconde Guerre Mondiale sont aujourd'hui âgés, il ne reste plus beaucoup de temps pour recueillir leur parole, et entretenir la mémoire. Une jeune Mosellane de 24 ans, Chrystalle Zebdi-Bartz, doctorante en études germaniques à l'Université de Lorraine, lance un appel à témoins, pour alimenter la thèse qu'elle prépare sur les prisonniers de guerre en Moselle et en Sarre entre 1940 et 1945.

Des centaines de milliers de prisonniers de guerre

A ces dates, la Moselle est redevenue allemande, et sous le joug nazi, des centaines de camps de prisonniers sont répartis un peu partout en Moselle et en Sarre : au Fort Queuleu à Metz, à la caserne Guise à Forbach, au Ban St Jean près de Boulay... Ce dernier étant le pire de tous : 300.000 prisonniers, essentiellement soviétiques, y sont passés, 20.000 y sont morts, dont beaucoup d'Ukrainiens.

Ces hommes avaient été déportés de l'Est vers la Moselle pour y travailler : "A l'époque, on a besoin de main d'œuvre : il y a énormément de mines de fer et de charbon sur le territoire, d'usines, de fermes. Et pour les nazis, ces prisonniers sont slaves, donc des sous-hommes, corvéables à merci. Tout le système économique et social nazi repose là-dessus", explique Chrystalle Zebdi-Bartz.

Or de nombreux Mosellans ont pu voir, côtoyer ces prisonniers. Ce sont ces témoins que Chrystalle Zebdi-Bartz recherche aujourd'hui. "Ce sont les dernières personnes à avoir vu ces victimes en vie. Ce sont donc elles qui peuvent transmettre la mémoire de leur massacre."

Une période peu documentée

La chercheuse lance donc un appel, en Moselle et en Sarre, aux personnes "qui étaient enfant ou adolescent pendant la guerre, ou à leurs descendants qui auraient recueilli leurs souvenirs. Je recherche aussi des descendants de ces prisonniers de guerre qui ont survécu et qui se sont installés dans la région, car ils allaient être considérés comme collaborateurs du régime nazi s'ils rentraient en Union Soviétique. Il y a notamment une grande diaspora ukrainienne en Lorraine." Chrystalle Zebdi-Bartz est aussi preneuse d'archives de toutes sortes : photos, courriers, objets en lien avec ces prisonniers de guerre.

Témoigner avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'on ne perde cet or si précieux pour notre histoire

Le temps presse : les personnes qui ont vécu à cette époque sont aujourd'hui âgées, et ne pourront bientôt plus partager leurs souvenirs. "Il y a beaucoup d'historiens de la Shoah par exemple, beaucoup de recherches sur ce sujet. Mais peu pour les prisonniers de guerre. Il est très important de transmettre ces témoignages avant qu'il ne soit trop tard", martèle Chrystalle Zebdi-Bartz, surtout que "ces souvenirs remontent souvent en vieillissant. C'est là qu'on sent le besoin de les partager".

Le moindre détail peut être utile

Même le plus anodin des témoignages peut dire beaucoup de cette période si peu documentée. Chrystalle a déjà recueilli les souvenirs de plusieurs membres de sa famille : "Ma grande tante était enfant à Creutzwald, elle a été marquée par ces colonnes de prisonniers de guerre dans les rues qui n'avaient rien, mais qui donnaient des graines de tournesol aux enfants... Mon arrière grand-mère, elle, parlait souvent à ma grand-mère de ce Russe qui épluchait bien les patates pendant la guerre. Pour ma grand-mère, née après, ce Russe devait être gentil, il travaillait là, rien de plus. Ce n'est qu'aujourd'hui, avec mes recherches, qu'elle réalise que sa famille a peut-être participé, sans le vouloir, au système du travail forcé".

Autre témoignage encore, qui se transmet de génération en génération, celui de ces Mosellans déportés parce qu'ils avaient aidé les prisonniers de guerre : "Le boulanger de Boulay, par exemple, mettait des pains sur la route, pour que les prisonniers les récupèrent. Un jour, il a disparu. Mais ce ne sont que des 'on dit', il n'y a jamais eu de recherche scientifique sur ce sujet".

Chrystalle Zebdi-Bartz va travailler à temps plein, ces trois prochaines années, sur sa thèse : elle fait partie des rares chercheurs à avoir signé un contrat doctoral avec l'Université de Lorraine. Seulement huit thèses sont financées cette année, sur plus de 300 demandes.