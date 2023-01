Pour sauver leur école, des enfants de Cherbourg-en-Cotentin reprennent une chanson de Julien Doré

"Nous, on ira voir le maire". Dans une vidéo postée ce lundi sur les réseaux sociaux, une vingtaine d'enfants de l'école des Roquettes de Cherbourg-en-Cotentin revisite la chanson Nous de Julien Doré. Ils dénoncent la fermeture de l'établissement scolaire d'environ 80 élèves, "école publique à taille humaine", décidée en conseil municipal en novembre 2021 et rappelée par le maire Benoît Arrivé lors des ses vœux le 20 janvier 2023. Une fermeture qui pourrait intervenir dès la rentrée 2023, dans le cadre de la recomposition du maillage des écoles de la commune.

La vidéo dure un peu plus de trois minutes. La mairie "souhaite transformer l'école en centre de loisirs. Cet établissement n'a pas de problèmes d'effectifs ni structurels, et ne se situe pas en zone à risques, malgré un soutien massif de la population, l'équipe municipale campe sur ses positions, au détriment du bien-être des enfants", confient les parents dans la vidéo. En un an et demi, les parents d'élèves ont multiplié les actions, comme un message du père noël à l'attention du maire ou bien encore une pétition.

Rassemblement le 8 février

La mairie indique que les enfants seront déplacés à l'école Bayet, située à moins de 300 mètres. En attendant, les parents d'élèves de l'école de Roquettes organisent un rassemblement devant la mairie de Cherbourg le mercredi 8 février à 16 heures.