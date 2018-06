A Granges-les-Beaumont (Drôme), entre Romans-sur-Isère et Tain-l'Hermitage, l'école est occupée depuis jeudi matin. Des parents d'élèves protestent contre la fermeture de la 4 ème classe dans cet établissement où sont scolarisés des enfants de la maternelle au CM2. Si le projet est maintenu, les parents en sont persuadés : tous les enfants en pâtiront.

"On veut le meilleur pour nos enfants" — Sophie, parent d'élèves

Selon Sophie, mère de deux écoliers, "les maternelles vont être mélangés avec les primaires, cela fera trois ou quatre niveaux par classe. Je pense que ça va être compliqué pour eux, ce sont les meilleurs qui vont s'en sortir. On est un petit village et on a la chance d'avoir une école, autant rester sur ce qu'on a actuellement. En plus, on a fait des frais sur la cantine, sur les structures en éxterieur, on fait tout pour développer notre école et favoriser l'évolution de nos enfants, c'est pour ça qu'on se bat . On veut le meilleur pour nos enfants."

Une délégation a été reçue mardi en fin de matinée à l'inspection d'académie à Valence. L'école de Granges-les-Beaumont compte 86 élèves, les effectifs devraient baisser à la prochaine rentrée.