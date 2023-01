Pour se lancer dans l'année 2023, ils se baignent dans l'eau froide du lac de Paladru

Certains viennent depuis plus de dix ans et d'autres rejoignent le mouvement en 2023. Pour fêter le passage à la nouvelle année, ces Isérois se baignent dans le lac de Paladru. D'habitude, ils sont une dizaine mais cette année, est-ce le bouche à oreilles ou les températures particulièrement douces... près de 50 personnes se sont retrouvées à Charavines. Si certains ne font qu'accompagner, la plupart se sont jetés à l'eau.

L'eau est moins froide que d'habitude

Déguisé en Père Noël, Vincent se lance pour relever le défi de ses voisins. "Je viens me baigner ici, puisqu'en Laponie l'eau est trop froide !" blague-t-il. "C'est ma première baignade du Nouvel An, je suis un adepte des douches froides, maintenant c'est le bain froid ! Mais je reviendrai toujours, j'emmènerai mes lutins avec moi." Ses voisins, parmi lesquels Nicolas, lui ont dit "pas chiche". "On est un peu fou dans le quartier donc autant lancer des bons paris" s'amuse Nicolas. "Mais nous, on n'ira pas ! Malgré le fait qu'il fasse bon, je pense que l'eau est fraîche."

Même si l'eau est un peu moins froide que d'habitude, la baignade n'a pas duré longtemps pour la majorité des participants. © Radio France - Noémie Philippot

D'après les nageurs du club de triathlon de Moirans comme Pascal, l'eau est environ à 10 degrés. "Le plus dur, c'est de rentrer ! Mais au fur et à mesure, ça passe tout seul" assure-t-il et avec l'eau un poil plus chaude que d'habitude, "on y est allés trois fois de suite ! C'est tout à fait agréable parce que d'habitude elle est plutôt à 5 qu'à 10 !"

"On avait des challenges à relever, une année difficile qui vient de s'écouler donc on s'est dit : allez !"

Comme il fait presque 15 degrés au soleil, la sortie de l'eau est agréable. Malgré tout, certains enfants ont préféré ne tremper que le bout des doigts, éventuellement les pieds. Isabelle n'a en revanche pas hésité une seconde pour sa première. "On avait vu ça sur les réseaux sociaux. On s'est dit qu'on avait des challenges à relever, une année difficile qui vient de s'écouler donc on s'est dit : allez ! On attaque l'année le premier jour avec un gros challenge." Défi relevé haut la main pour se lancer avec entrain dans l'année 2023.