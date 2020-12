Pour se protéger de la pandémie, 3 messes de minuit au lieu d'une à la cathédrale d'Alès

Respect des gestes barrières, distanciation et gel hydroalcoolique pour la messe de minuit à la cathédrale d'Alès. Pour se protéger encore davantage de la pandémie et pour faire face à une affluence espérée, trois offices seront célébrés pour cette nuit bien particulière de Noël 2020.

Pas de fête de Noël sans messe de la nuit de Noël, ce sera le cas dans tout le diocèse de Nîmes et y compris à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d'Alès. (Cathédrale entièrement rénovée entre 2018 et 2020 pour 4,5M€). Les catholiques alésiens ne manqueront pas de se réunir en respectant les règles sanitaires (place espacée, gel hydroalcoolique). Pour faire face à la pandémie et à l'affluence espérée, il y aura 3 célébrations.

Cela ne change rien, le mystère est toujours là

"3 pour le prix d'une", dit avec le sourire le père Hervé Rème. St Jean Baptiste, ouvrira largement ses portes aux catholiques y compris à ceux venus d'autres régions venus passer les fêtes en famille en Cévennes. Pas question pour les paroissiennes de rater la nativité quelques soient les circonstances sanitaires. "Christ est toujours là, le mystère aussi, pour moi cela ne change rien" explique cette fidèle. "Ce sont les hommes qui décident des barrières sanitaires", dit cette autre.

3 messes de minuit au lieu d'une seule à Alès.

L’espérance c'est dans la difficulté qu'on la trouve

"Moi aussi, cela me gonfle le masque", le père Hervé Reme vit bien dans son époque. "Le masque, on le porte dans l'église, le gel hydroalcoolique à l'entrée et la distanciation sociale est observée" poursuit-il, "il faut faire avec, mais le Christ est aussi dans les conditions que nous impose la pandémie".

Fêter la nativité accompagnée des gestes de protection contre la pandémie.

Je vais à la messe de minuit depuis que je suis toute petite

Nicole habite Saint-Christol-lez-Alès, tout près d'Alès. Depuis qu'elle est enfant en Guadeloupe, elle a accompagné sa mère à la messe de minuit. "La foi que j'aie, c'est que Dieu m'a toujours guidée, Marie aussi", nous dit-elle. Pas question malgré la covid, de ne pas faire de même en 2020. Son souhait ? "Que nous soyons tous ensemble pour combattre le virus et le vaincre".

Nicole, "pas question de manquer la messe de minuit à Alès".

Messes de la nuit de Noël à la cathédrale d'Alès à 17H, 19H30 et minuit ce jeudi 24 Décembre.

Le père Hervé Reme de la cathédrale d'Alès. © Radio France - Ludovic Labastrou

Une cathédrale à Alès dernièrement rénovée. © Radio France - Ludovic Labastrou