Pour sécuriser la ressource en eau, le Département de Haute-Garonne a "un patchwork de solutions"

Vous le voyez sûrement si vous vous baladez à Toulouse : la Garonne est encore très basse, et les orages attendus ne vont pas tout de suite permettre de combler l'extrême sécheresse que l'on connait lors de cet été caniculaire. A ce jour, environ 40 millions de m3, venus des lacs pyrénéens, ont été lâchés dans la Garonne, soient plus de la moitié du stock disponible. Ceci étant, les ressources en eau potable sont assurées jusqu'à fin octobre, grâce à une réserve de 25 millions de m3, assure le Conseil Départemental qui veut tout de même sécuriser les choses pour l'avenir.

L'anticipation a déjà payé

Georges Méric, le président socialiste du Département assure que les décisions passées ont permis d'éviter le pire. Le projet Garon'Amont, lancé en 2017 avec un panel de citoyens tirés au sort, a défini 32 mesures dont certaines ont déjà été engagées, comme un investissement de près de 400 millions d'euros pour renouveler le réseau de canalisations et éviter les fuites. Des négociations avec EDF ont aussi porté le soutien d'étiage de 52 à 72 millions de m3. "Ce qu'on prévoyait en 2050 au niveau climatique sera plutôt là en 2035. Alors on n'a pas de solution miracle mais un patchwork de solutions", prévient Georges Méric.

Le Département veut d'abord que les citoyens réalisent l'importance de la gestion de l'eau : "Il faut savoir qu'1/3 de l'eau qui traverse Toulouse qui vient des lâchers d'eau des lacs pyrénéens. Ou encore sans les lâchers d'eau il n'y aurait eu même pas 10% d'eau potable dans le secteur du Sicoval cet été", explique Jean-Michel Fabre, vice-président du Conseil départemental et président du Smeag (Syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne). Une grande campagne de sensibilisation des habitants va être lancée à la rentrée.

Remplir les nappes phréatiques, réparer les canalisations

Par ailleurs, une expérimentation inédite de recharge de nappes phréatiques va se faire grâce aux canaux d'irrigations existants autour du canal de St Martory (au sud de Toulouse). Cela devrait permettre de gagner 5 à 10 millions de m3 d'eau et l'avantage est que l'eau est stockée sous terre, donc elle ne s'évapore pas et elle n'est qu'à 15 degrés. 4.500 hectares de zones humides, qui peuvent stocker naturellement 20 à 40 millions de m3 d'eau, seront aussi préservées et les élus sensibilisés à leur sujet. Un appel à projets pour que les communes récupèrent de l'eau de pluie va être également lancé. Quant à la question de nouvelles retenues d'eau, qui fait débat entre écologistes et agriculteurs, et bien il y aura une concertation à l'automne pour savoir s'il faut en créer et si oui où et comment.

Enfin, le Département veut tester notamment à Nailloux, la réutilisation des eaux usées traitées pour arroser les champs ou les pelouses.