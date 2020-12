Pour ses 175 ans la SPA lance une campagne positive en hommage aux animaux de compagnie

"Chaque année on en appelle à la responsabilité des gens en montrant des animaux malheureux ou maltraités, cette année on a voulu changer notre angle de campagne" précise Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA. "On a eu suffisamment de sujets anxiogènes cette année, l'idée c'était de faire quelque chose de drôle et de montrer que de nombreuses fois les animaux nous sauvent la mise."

Le rapport entre l'homme et l'animal est toujours un rapport de bienfait et de joie

Le deuxième confinement a été plus facile que le premier parce qu’au mois de mars on a été obligé de fermer complètement les refuges pendant un mois. Il n'y a pas eu d'adoption et ça a été dramatique. Pour ce second confinement on peut venir adopter un animal et il faut prendre rendez-vous.

"Acheter un animal pour les fêtes de fin d'année n'est pas une bonne idée, mais l'adopter si!"

"L'animal n'est pas une marchandise, ce n'est pas un jouet. Il ne faut pas en acheter un pour faire plaisir au petit dernier de la famille. C'est un acte réfléchi, responsable, qui nous engage pour 10-15 ans et qui coûte cher. A la SPA on vous conseille et on vous oriente. Nous demandons l'interdiction de la vente des animaux sur internet et dans les animaleries."

"Cette année nous avons eu une forte augmentation du nombre de chats, puisqu'il n'y a pas eu de stérilisation. En revanche on a eu 14% d'abandons de chiens en moins. 8.500 abandons d'animaux en France. Il reste une cinquantaine de chiens et un peu plus de chats qui vous attendent au refuge de Poulainville."