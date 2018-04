L'un des principaux groupes de supporters lensois, le KSO a dignement fêté ses 25 ans lundi dernier. Pour cet anniversaire le Kop Sang et Or a déployé un immense et magnifique tifo. La banderole a demandé plusieurs mois de préparation.

Lens, France

Les supporters lensois n'ont pas fait mentir leur réputation. Celle d'être l'un des meilleurs publics de France, même en Ligue 2. La preuve ? Ce superbe et impressionnant tifo déployé lundi dernier au coup d'envoi du match contre Nancy. On le doit au KSO, le Kop Sang et Or qui fête ses 25 ans. La banderole a fait son effet dans tout le stade, même si elle n'est restée que quelques secondes. Des secondes d'émotion pour les 130 membres du KSO, mais des mois de préparation en amont.

Une banderole de 100 mètres sur 34

"Globalement ce tifo représente 6 mois de travail. Il a fallu imaginer le dessin, les couleurs, le plan du tifo. Egalement commander les rouleaux de plastique, les rouleaux de scotch, plus de 320 rouleaux. Et le dernier mois, nous avons travaillé sur le tifo de 7h du matin jusqu'à très tard le soir", raconte Jonathan, le secrétaire des KSO. "Le plus dur a été de scotcher les rouleaux de plastique mais aussi de transporter le tifo au stade. Nous l'avons installé quelques jours avant le match".

Quant aux dimensions de la banderole, elles impressionnent : 100 mètres et 34 mètres de large. "On a fait descendre le tifo du haut jusqu'au bas de la tribune Marek. Par moments on a eu un peu peur mais tout s'est bien passé. C'était vraiment une immense émotion". Les membres du KSO sont des ultras, très engagés derrière leur équipe. Avec une grande culture du supporterisme : "C'est vraiment la passion. Ce qui compte c'est le blason Sang et Or. Il faut qu'on le déploie partout" Et ce sera le cas ce soir lors du déplacement à Niort. Evidemment les membres du KSO y seront. Toujours derrière leur équipe.