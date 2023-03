Pour son 50ème anniversaire, le festival de Sully-sur-Loire s'offre Yannick Noah au pied du château

Le Festival de musique de Sully sur Loire célèbre cette année, et s'offre pour l'occasion un week-end complet de concerts, pour clôturer cette édition, dans le parc du Château de Sully. Ce sera le 22,23 et 24 juin. La scène sera installée devant le château, et des food-trucks, des stands, seront proposés pendant trois jours aux spectateurs, pour donner un côté plus "festival" à l'événement. Avec à l'affiche la chanteuse Adé, Mariana Ramos, Yannick Noah, David Enhco et Ibrahim Maalouf.

Dans les faits ce festival de Sully dure toujours trois semaines, du 7 au 25 juin prochain. Avec de très nombreux concerts un peu partout dans le Loiret. On retient par exemple le chanteur britannique Murray Head qui se produira à Olivet le 8 juin prochain, au théâtre de verdure du Parc du Poutyl.

Le trompettiste de jazz Ibrahim Maalouf sera en concert au pied du château de Sully-sur-Loire - DR

La pianiste Anne Queffélec proposera un concert consacré à Beethoven à Pithiviers le 20 juin. On peut noter aussi le quatuor de saxophones Avena le 11 juin à Yèvre-le-Chatel, le pianiste prodige Kotaro Fukuma le 25 juin à Sully-sur-Loire.

"Normalement on devrait faire la fête !"

Mais la nouveauté de cette 50ème édition c'est donc ce week-end de festival avec deux concerts chaque soir, du 22 au 24 dans le parc du Château. Une façon d'afficher plus clairement que Sully est un vrai festival de musique, ouvert à tous, selon Laurence Bellais, la vice-présidente du conseil départemental, en charge de la culture : "ça marque le côté festif, les gens partagent, et le moment musical est aussi plus long, plus varié. Et les univers musicaux sont aussi plus variés, plus tournés vers d'autres publics. Donc normalement on devrait faire la fête".

Pour ce 50ème anniversaire, le conseil départemental du Loiret a doublé son budget pour le festival de Sully-sur-Loire, il atteint quasiment un million d'euros. Pour les derniers concerts le prix des billets sera un peu plus élevé que les autres années, 40 euros en tarif plein, mais pour voir deux concerts d'un coup. La billetterie ouvrira le 3 avril prochain, elle se fera presqu'exclusivement en ligne. Toute la programmation est à retrouver sur le site du festival de Sully .